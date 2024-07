Se lanzó el Torneo de Fútbol Infantil Francisco Sueldo

Se presentó el Torneo Francisco Sueldo

Walter Sueldo y Yoana Colman, junto a su sobrino Alexander Sueldo brindaron detalles de lo que será el torneo homenaje a Francisco Sueldo, el chico 11 años fallecido en un siniestro vial ocurrido el 13 de mayo del 2019 en barrio María Selva. Amigos, familiares, dirigentes de diversas organizaciones sociales, hasta las Mamis Hockey de Unión, en el cual juega la mamá de Fran, se dieron cita en pleno Boulevard para acompañar el lanzamiento de este evento, el primero, es decir que este es el comienzo.

"Estamos muy contentos por poder llevar a cabo este torneo de fútbol infantil. Quiero agradecer a mucha gente que nos alentó a que lo hagamos. Hoy estamos presentando el primer torneo en homenaje a Fran. Recién ahora lo estoy disfrutando, después de un mes y medio y dos semanas. Esperamos dos jornadas hermosas, que serán el martes 9 y el miércoles 10 de julio" comenzó señalando Walter Sueldo.

El papá de Francisco manifestó que "íbamos a realizar el torneo tres días, pero ante la faltante de equipos, vamos a hacer en solamente dos jornadas. Estamos poniendo el amor posible, la garra que se merece, para que todo salga bien. Estamos convencidos con la mamá que va a salir muy bien. Estamos eternamente agradecidos a Dios, y a la gente que nos apoya, sobre todo a los auspiciantes que tenemos en la página de Fran".

"Soy consiente que lo voy a disfrutar bien el día que termine. Es el primero de muchos que tenemos pensado hacer. Esta primera edición nos dejó un montón de enseñanzas, de como manejarnos, de como encarar algunas cuestiones, y ciertas situaciones. Estamos acá en este lugar que es 1980, que le agradecemos al Chino por haber sido tan gentil con la familia de Francisco" describió Sueldo.

Deportes2.jpg El primer Torneo de Fútbol Infantil Francisco Sueldo se realizará el martes 9 y miércoles 10 de julio. UNO Santa Fe

Un merecido reconocimiento para Fran Sueldo

Por su parte, Yoana Colman visiblemente emocionada indicó que "será un torneo cargado de emociones. No me esperaba semejante respaldo, en su momento dije, bueno armemos un torneo, pero no sabía que era tan complicado. Pero igual me llena de emoción. Recordarlo a Fran de la manera que lo estoy viviendo es lo más lindo que le puede pasar a una mamá. Tengo presente los torneos a los que lo he acompañado, compartirlo con él y llevarlo, no es olvida nunca".

La mamá de Fran destacó que "ese día cuando aparezcan todos esos chicos en el predio de Recreo, él va a estar reflejado en cada uno de esos chicos. Estoy muy feliz de haber podido organizar este torneo. Mi marido se puso todo lo organizativo al hombro, y mi sobrino Alexander, que se ha portado excelente con lo vinculado a lo deportivo. Estoy feliz, agradecida a Dios y todos los que han venido a acompañarme a esta presentación".

Deportes3.jpg El comienzo de un sueño se trata de la primera edición del certamen a desarrollarse en el complejo Guntaligen. UNO Santa Fe

Más detalles del Torneo de Fútbol Infantil

El 1° Torneo de Fútbol Infantil Francisco Sueldo "El Comienzo de un Sueño" se realizará el próximo martes 9 y miércoles 10 de julio, en el complejo Guntalingen de Recreo Sur y está reservado para jugadores de las categorías 2012 a 2017. Entre otros, participará la Universidad del Litoral, institución donde jugaba Francisco a la pelota, quien ha brindado su colaboración.

Los encuentros tendrá una duración de 40 minutos en dos tiempos de veinte minutos en las categorías 2012 a 2017, y de 30 minutos en la categoría escuelita. Los equipos estarán integrados por 9 jugadores titulares y hasta 5 suplentes con reglamento de infantiles (2014-2017), y 11 titulares y 4 suplentes (2012-2013).