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Se lanzó una nueva edición Copa Santa Fe de Golf, con más jugadores y ciudades

La Copa Santa Fe de golf fue presentado en el Club de Campo El Paso y comenzará el 11 de abril, con participación federal y foco en el desarrollo del deporte

Ovación

Por Ovación

9 de abril 2026 · 19:31hs
Se lanzó una nueva edición Copa Santa Fe de Golf, con más jugadores y ciudades

Tal como estaba previsto se presentó una nueva edición de la Copa Santa Fe de Golf en un acto realizado en el Club de Campo El Paso, con el objetivo de consolidar esta disciplina dentro del calendario deportivo provincial y ampliar su alcance territorial.

La competencia, organizada junto a la Federación de Golf del Sur del Litoral, reunirá a 3.700 golfistas matriculados de 21 clubes pertenecientes a 19 ciudades santafesinas. La primera fecha se disputará el próximo 11 de abril, dando inicio a un calendario que refuerza la integración deportiva entre distintas localidades.

Se viene la Copa Santa Fe de golf

Durante la presentación, autoridades provinciales, dirigentes y representantes de clubes destacaron el crecimiento sostenido del certamen y su impacto en la promoción del deporte. En ese marco, la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, señaló: “Estamos muy contentos con esta segunda edición. El golf recorre toda la geografía provincial y permite, además de la competencia, conocer destinos y poner en valor lo que ofrecen nuestras ciudades. Es una oportunidad para articular turismo y deporte”.

Copa Santa Fe de golf 1
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Se lanzó una nueva edición Copa Santa Fe de Golf, con más jugadores y ciudades.

Por su parte, el secretario de Deportes, Fernando Maletti, subrayó la expansión de la Copa Santa Fe hacia nuevas disciplinas y adelantó la incorporación de propuestas inclusivas: “Cada año el programa crece, suma deportes y visibiliza a más actores, especialmente a los más chicos y al deporte adaptado. En esta edición habrá una mayor presencia de estas iniciativas y en los próximos días presentaremos una copa específica de fútbol adaptado”.

En la misma línea, el vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, valoró el acompañamiento institucional al certamen: “Estamos muy contentos de apoyar una nueva edición, que incorpora más deportes y fortalece su alcance. La experiencia del año pasado fue muy positiva y confiamos en que esta edición la superará”.

Copa Santa Fe 2

El presidente de la Federación de Golf del Sur del Litoral, Fernando Sexer, destacó el respaldo estatal y el crecimiento de la convocatoria. “Fue una apuesta muy importante del Gobierno provincial, inédita para nuestro deporte. La participación del año pasado nos sorprendió y esperamos que este año sea aún mayor”, señaló.

Además, desde la organización remarcaron el carácter inclusivo de la disciplina, con iniciativas orientadas a personas con discapacidad y propuestas formativas para niños y niñas, que se desarrollan en conjunto con clubes de toda la provincia.

La Copa Santa Fe de Golf se consolida así como una competencia de alcance federal, que combina desarrollo deportivo, integración territorial y promoción turística.

Copa Santa Fe golf Club de Campo El Paso
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