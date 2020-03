Se pararía el fútbol argentino por el coronavirus

"Este miércoles se va a resolver", dijo el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi respecto a la suspensión del fútbol argentino, donde sobresale la Copa Superliga, como medida de prevención por la pandemia del coronavirus. Era algo que se veía venir, ya que el resto de las actividades frenaron, al igual que la escuela y otros factores. Salvo el transporte, la gran mayoría de las cosas se pospondrán hasta el 31 de marzo.

• LEER MÁS: Unión emitió una serie de recomendaciones por el coronavirus

Esto se hará oficial este miércoles por parte de la AFA, aunque ya se llegó a un acuerdo. Vale recordar que la primera acción fue que la primera fecha de la Copa Superliga sea a puertas cerradas, pero los jugadores se plantaron en la necesidad de integrar la prevención y por eso extendieron la solicitud a Agremiados, que mantuvo reuniones este lunes.

image.png River fue el primero en frenar el fútbol por el coronavirus y la Copa Superliga se suspendería

El primer golpe lo dio River al no presentarse ante Atlético Tucumán, algo que sacudió la escena. Justamente la Superliga lanzó un aviso que podría recibir una sanción por esta decisión unilateral. Pero la cosa no quedó solo ahí, ya que tampoco volvió a entrenar, lo que agudiza la historia.

• LEER MÁS: TNT Sports analiza la propuesta de transmitir partidos gratis

Por lo pronto, las cartas están echadas y lo concreto es que solo se esperan los formalismos para revelar algo que está claro y que no precisa de tantos rodeos. El presidente Alberto Fernández admitió que no le parecía mal "que siguiera" para entretener a la gente que se quedaba en sus casas, pero si es posible sin la necesidad de utilizar el Pack Fútbol, a lo que solo respondió Turner (Fox Sports se mostró firme en no hacerlo). Algo que finalmente no tendría sentido al pararse la Copa Superliga.

• LEER MÁS: Colón suspende las actividades deportivas amateurs hasta el 31 de marzo

Así las cosas, Colón esperará por más detalles al respecto atendiendo a si deberá entrenar o no; mientras que Unión tendrá más tiempo para elegir al reemplazante de Leonardo Madelón como DT.