El Aeropuerto de Sauce Viejo alcanzó las 347 operaciones de carga en el primer trimestre de 2026

Del total de operaciones, 221 correspondieron a envíos y 119 a recepciones dentro del ámbito nacional, a lo que se sumaron 7 operaciones internacionales.

18 de abril 2026 · 12:20hs
El Aeropuerto Internacional Sauce Viejo mantuvo un nivel sostenido de operaciones durante el primer trimestre de 2026. Según el informe oficial del Gobierno provincial, la terminal registró 347 movimientos de carga, con predominio del tráfico de cabotaje.

Del total de operaciones, 221 correspondieron a envíos y 119 a recepciones dentro del ámbito nacional, a lo que se sumaron 7 operaciones internacionales. Si bien la participación en comercio exterior sigue siendo acotada, los datos reflejan una continuidad en la actividad y una base estable sobre la cual proyectar crecimiento.

En el contexto del sistema aeroportuario provincial, Sauce Viejo forma parte de una red que, junto al Aeropuerto Internacional Rosario, alcanzó un total de 868 operaciones de carga en apenas tres meses. Esta integración es clave para fortalecer la conectividad y reducir la dependencia de otras terminales del país.

Comparación con Rosario

El informe destaca que, a diferencia de Rosario —donde predomina el tráfico internacional—, en Sauce Viejo se mantiene una dinámica centrada en el cabotaje, lo que responde a su perfil operativo actual. No obstante, la presencia de vuelos internacionales, aunque limitada, marca una línea de desarrollo potencial para ampliar su inserción en mercados externos.

Desde el Gobierno provincial subrayan que estos resultados forman parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar un sistema logístico eficiente y competitivo. En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que los indicadores del trimestre posicionan a Santa Fe como un actor central en la logística regional.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, remarcó que el movimiento de cargas en aeropuertos y puertos evidencia un avance hacia un modelo más moderno y articulado, en línea con las demandas del comercio y la producción.

En ese escenario, Sauce Viejo aparece como una pieza estable dentro del entramado logístico, con margen para diversificar su operatoria. La continuidad en los niveles de actividad y su complementariedad con Rosario lo posicionan como un nodo estratégico para el desarrollo regional.

