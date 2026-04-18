En medio de la crisis de Unión, el dato que despierta ilusión y merece ser destacado

Más allá de que Unión sufrió tres derrotas en los últimos cuatro partidos, el Tate se destaca en un rubro que alimenta alguna esperanza de cara a lo que viene

Unión es el equipo más goleador de la Zona A.

Unión atraviesa el peor momento en el Torneo Clausura , ya que el equipo alcanzó las tres derrotas en los últimos cuatro partidos y en esta fecha corre serio riesgo de quedarse afuera de los primeros ocho equipos de la Zona A.

El equipo perdió mucho terreno en las últimas fechas y de estar cómodamente ubicado, ahora depende de otros equipos para mantenerse en zona de clasificación.

Pero en medio de esta crisis que atraviesa el Tate, hay un dato que merece ser destacado y que de alguna manera alimenta cierta esperanza de cara a las últimas dos fechas.

Y tiene que ver con que Unión es el equipo más goleador de la Zona A, convirtiendo 21 goles en 14 partidos, en tanto que el segundo es Independiente con 19 goles en 13 encuentros.

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En tanto que contando las dos zonas, Unión es el segundo equipo más goleador del fútbol argentino, por detrás de Independiente Rivadavia que lleva convertidos 23 goles en 13 partidos.

Claramente, Unión es un equipo que llega y convierte, aún cuando en determinados partidos le faltó efectividad, pero los números demuestran que es un equipo peligroso en materia ofensiva.

Ese poder de fuego, deberá demostrarlo en los próximos dos partidos para cumplir con el objetivo. La mala noticia, es que ante Vélez no estará Marcelo Estigarribia (llegó a las cinco tarjetas amarillas) quien viene de anotar tres goles consecutivos.