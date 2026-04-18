Unión defiende muy mal, no brinda garantías y los números así lo indican

Claramente el principal déficit que tiene Unión es el aspecto defensivo. El equipo defiende mal y los rivales le convierten muy seguido

Defendiendo como lo viene haciendo, el futuro de Unión no es nada alentador . Y es que el equipo perdió tres de los últimos cuatro partidos y en todos ellos mostró muchas fallas de mitad de cancha hacia atrás.

Los números marcan, que Unión es el segundo equipo más goleado de la Zona A, recibiendo 17 goles en 14 partidos, el único que lo supera es Newell's que sufrió 25.

La realidad indica que de los últimos ocho partidos que jugó, en uno solo mantuvo el arco en cero. Fue en la victoria por 2-0 ante Deportivo Riestra que marcha último y que aún no ganó en el torneo.

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Pero además, en los últimos seis partidos, recibió 12 goles. Lo que marca a las claras la merma en el rendimiento. Y es que en los primeros ocho encuentros, apenas le habían anotado cinco.

Es notable el retroceso que experimentó el equipo y esa falta de solidez se refleja en los resultados. Unión apenas ganó un partido de los últimos seis que disputó.