"Se podrá entrenar con un máximo de seis jugadores"

Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, resaltó esta noche que un eventual regreso de los entrenamientos de los planteles de fútbol se podría dar solamente con un máximo "de seis jugadores". Con la pandemia del coronavirus que va creciendo en buena parte del territorio argentino (durante el día se registró un pico de 1531 casos de contagio), el funcionario de la cartera sanitaria destacó que el "protocolo de seguridad para el fútbol está armado".

"Los entrenamientos no van a ser con más de seis jugadores" explicó el funcionario, en declaraciones a TyC Sports.

"Se tiene que tomar una medida que signifique igualdad para todos. Hay lugares donde no existe un riesgo, lo que no podemos hacer es que se circule o que se juegue en las provincias" sostuvo González García.

La actividad futbolística oficial está paralizada desde marzo pasado. Y los integrantes de los distintos planteles ni siquiera fueron autorizados a practicar fuera de sus domicilios, más allá de que -en forma aislada- jugadores de Godoy Cruz de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero o Deportivo Riestra fueron descubiertos entrenándose.

image.png Ginés González García manifestó cómo será el entrenamientos de los jugadores para el regreso del fútbol.

"Si se lleva un plantel al interior del país está el potencial de trasladar el virus. Si tan bien nos fue hasta ahora, ¿por qué vamos a cambiar?", enfatizó el Ministro, que consideró que la autorización de los entrenamientos en sitios donde no hay riesgo "es una decisión de la AFA".

"Todos queremos que vuelva el deporte. Somos un Gobierno futbolero y lo queremos", agregó.

