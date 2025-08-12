Oficial A2: Colón (SF) ganó en Gálvez y es único puntero

Colón extendió su invicto en el Gigante Verde al superar a Centenario de Gálvez y ante la jornada de descanso de República del Oeste pasó a liderar la tabla en soledad.
Por Ovación
También hubo festejos de Macabi, Regatas Coronda y Almagro B. Este martes se completará el fixture en Laguna Paiva.
TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 5
Lunes 11 de agosto
Santa Rosa 40 (Lisandro Escobar 17) - Macabi 55 (Emiliano Fabrissin 17)
Almagro B 75 (Franco Parola 15) - CUST B 50 (Ignacio Guidi 15)
Centenario 73 (Justo Pérez Risso 17) - Colón (SF) 90 (Francisco Navarrete 19)
UNL 46 (Maximiliano Luna 14) - Regatas Coronda 53 (Román Righi 18) (en República del Oeste)
Martes 12 de agosto
21.30 Alumni vs. Kimberley
Libre: República del Oeste
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 8 (4-0); Almagro B 7 (3-1); República del Oeste 6 (3-0); Regatas Coronda y Macabi 6 (2-2); Alumni y Kimberley 5 (2-1); UNL 4 (1-2); Centenario 4 (0-4); Santa Rosa y CUST B 3 (0-3)