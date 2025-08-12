Oficial A2: Colón (SF) ganó en Gálvez y es único puntero

Colón (SF) superó como visitante a Centenario y al quedar libre República del Oeste, pasó a comandar la tabla valorativa del Torneo Oficial A2

Colón extendió su invicto en el Gigante Verde al superar a Centenario de Gálvez y ante la jornada de descanso de República del Oeste pasó a liderar la tabla en soledad.