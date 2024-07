Se pone en marcha el Regional de rugby femenino

La competencia litoraleña femenina

La competencia del Regional del Litoral Femenino se desarrollará en tres fechas: la primera el próximo domingo 7 de julio en Paraná, predio Yarará, del Paraná Rowing Club; la segunda el 4 de agosto en Los Caranchos, en la ciudad de Rosario, y la tercera el 1º de septiembre en la ciudad de Santa Fe.

Por la Unión Santafesina jugarán Cha Roga, Coronda RC y Alma Juniors de Esperanza, en el Panel A, mientras que en Juveniles estará Cha Roga. Por su parte la Unión Entrerriana será representada por Espinillos, Curiyú y Echague en el Panel A, mientras que Capibá/ADyC será el único representante en el Panel B; en Juveniles, Curiyú y Cultural. Por Rosario, en el Panel A estarán Caranchos, Old Resian y Provincial, mientras que en el Panel B lo harán Logaritmo y un Combinado URR. En Juveniles, la representación rosarina estará a cargo de dos equipos de Old Resian y otro Combinado URR.

Rugby2.jpg Alma Juniors de Esperanza es otro de los representantes de la USR en la competencia regional. Gentileza Franco Perego

Presencia santafesina en el Yarará

El plantel superior de Cha Roga está integrado por: Celeste Abba, Carolina Casal, Joana Arce, Magalí Rodríguez, Elizabeth Ponce, Macarena Bello, Valentina Duarte, Tamara Rojas, Verónica Maignien, Camila Rojas, Micaela Gutiérrez y Martina Walburg. El staff está conformado por José Jacquat y Miguel Ruppel (entrenadores); Joaquín Araujo (preparador físico) y Valeria Devoto (manager).

El plantel de juveniles lo integran: Naiara Leguizamón, Fiamma Mattei, Triana Villordo, Kiara Dugini, Morena Martínez, Morena Gutiérrez, Valentina Miranda y Tatiana Yuskowich. El staff lo componen: Diego Villamayor, Cristian Mattei y Stella Caraballo (entrenadores); Joaquín Araujo (preparador físico) y Valeria Devoto (manager).

El equipo de Alma Juniors de Esperanza lo integran: Cintia Dumas, Araceli Capelino, Stefanía Mistura, Aixa Magull, Oriana Campos, Sabrina Peralta, Lourdes Bianchi, María Luz Camino (capitán), Ximena Bucarelli, Ángela Arolfo, María Powell, Romina Riquelme, Paula Monti, Avril Morand, Celina Varela, Lara Nerlincurt, María González y Celeste Powell. El staf integrado del siguiente modo: Andrés Ilardo, Rodrigo Perroud y José Doldán (entrenadores).

La programación de la primera fecha del TRL

En categoría mayores jugarán Espinillos con Coronda RC (11), Caranchos con Alma Juniors (11.20), Old Resian con Curiyú (11.40), Echagüe con Provincial (12), Espinillos con Alma Juniors de Esperanza (12.20), Coronda RC con Cha Roga (12.40), Caranchos con Provincial (13), Curiyú con Echague (13.20), Espinillos con Provincial (13.40), Caranchos con Curiyú (14), Cha Roga con Alma Juniors de Esperanza (14.20) y Echagüe con Old Resian (14.40).

En juveniles, cuyos partidos se disputarán en cancha 2 del predio remero, se medirán: Cha Roga con Old Resian (11), Curiyú con Combinado URR (11.20), Cha Roga con Cultural (12), Old Resian A con Curiyú (12.20), Cha Roga con Combinado URR (13), Cultural con Curiyú (13.20) y Old Resian A con Combinado URR (14).