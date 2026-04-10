Se pone en marcha la 4° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Con dos interesantes encuentros, arranca el cuarto capítulo del Torneo Apertura de Primera A, en el cual Unión recibe a La Salle, y La Casita al Conquistador en el predio liguista.

Este viernes en el predio La Tatenguita el último campeón de la Liga Santafesina, Unión de Santa Fe, recibe a La Salle Jobson para abrir la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy, donde un rato más tarde en el predio Nery Pumpido el Deportivo Santa Rosa recibirá a Colón de San Justo.

El resto de la fecha se jugará el sábado en horarios normales. El puntero del certamen, Sportivo Guadalupe, visitará a Colón de Santa Fe en el predio.

Arranca la cuarta fecha del Polaca Burtovoy

Con dos cotejos más que atractivos, este viernes habrá dos adelantos de la cuarta fecha del certamen principal organizado por la Liga Santafesina de Fútbol. A las 16, en el predio de la Tatenguita, ubicado a la vera de la autopista, Unión de Santa Fe será anfitrión de La Salle Jobson con el arbitraje de Nicolás Mottier, mientras que a partir de las 21.30, en el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa jugará frente a Colón de San Justo con el control de Ignacio Castellano. El cuadro Tatengue viene de igualar 0 a 0 con Cosmos, mientras que el Colegial, goleó a Nacional por 3 a 1.

image El puntero Sportivo Guadalupe visitará a Colón en el predio Nery Pumpido. Gentileza Ema Ávalos

El sábado 11 de abril desde las 16 se jugará el resto de la programación. El puntero Sportivo Guadalupe visitará a Colón de Santa Fe en el predio Nery Pumpido, mientras que La Perla del Oeste en Recreo Sur recibirá a Ciclón Norte de Cayastá. En barrio Roma, otro de los escoltas, Independiente de Santo Tomé, visitará a Newell´s de barrio Roma en su predio de Mendoza al 4.000. En el estadio Mauricio Martínez, El Quillá jugará frente a Sanjustino.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sportivo Guadalupe 9; La Perla del Oeste, Colón, La Salle Jobson e Independiente 6; Colón de San Justo, Náutico El Quillá, Las Flores II, Nacional, Nobleza y Ateneo Inmaculada 4; Universidad del Litoral, Ciclón Norte de Cayastá, Academia Cabrera, Sanjustino, Ciclón Racing y Juventud Unida de Candioti 3; Cosmos y Newell´s 1; Gimnasia y Esgrima y Deportivo Santa Rosa 0.

Quedan pendientes de la tercera fecha

Varios encuentros de la tercera fecha del certamen que debieron reprogramarse por las adversas condiciones climáticas se disputarán el próximo miércoles 15 de abril. A las 21, en el campo de deportes 8 de Enero, ubicado en el barrio residencial de Guadalupe, Ciclón Racing será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela.

Además, en el Coloso del Oeste, Sanjustino jugará frente a Juventud Unida de Candioti, mientras que a partir de las 21.30, en el estadio Alberto Garau, Las Flores II con Deportivo Santa Rosa. Quedan pendientes de confirmar la jornada de disputa, los choques entre la Universidad del Litoral con El Quillá y Colón de San Justo con Colón de Santa Fe.

Programación

-Viernes 10 de abril

16, Unión vs. La Salle Jobson (Nicolás Mottier)

21.30, Deportivo Santa Rosa vs. Colón de San Justo (Ignacio Castellano)

-Sábado 11 de abril: (16)

Gimnasia y Esgrima – Universidad (Juan Bonnin)

La Perla del Oeste vs. Ciclón Norte (Leandro Rotela)

Colón de Santa Fe vs. Sportivo Guadalupe (Ángel Cristoforato)

Newell´s vs. Independiente (Ricardo Spacessi)

El Quillá vs. Sanjustino (Joaquín Urbani)

Ateneo Inmaculada vs. Ciclón Racing (Rubén Fernández)

Deportivo Nobleza vs. Academia AC (Lucas Muga)

Nacional vs. Las Flores II (Alejandro Aguilera)

Juventud Unida vs. Cosmos (Gastón Freyre).