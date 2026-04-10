Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Se pone en marcha la 4° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Con dos interesantes encuentros, arranca el cuarto capítulo del Torneo Apertura de Primera A, en el cual Unión recibe a La Salle, y La Casita al Conquistador en el predio liguista.

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 09:11hs
Deportivo Santa Rosa jugará este viernes por la noche ante Colón de San Justo.  

Gentileza César Ramallo

Deportivo Santa Rosa jugará este viernes por la noche ante Colón de San Justo.

 

Este viernes en el predio La Tatenguita el último campeón de la Liga Santafesina, Unión de Santa Fe, recibe a La Salle Jobson para abrir la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy, donde un rato más tarde en el predio Nery Pumpido el Deportivo Santa Rosa recibirá a Colón de San Justo.

El resto de la fecha se jugará el sábado en horarios normales. El puntero del certamen, Sportivo Guadalupe, visitará a Colón de Santa Fe en el predio.

Arranca la cuarta fecha del Polaca Burtovoy

Con dos cotejos más que atractivos, este viernes habrá dos adelantos de la cuarta fecha del certamen principal organizado por la Liga Santafesina de Fútbol. A las 16, en el predio de la Tatenguita, ubicado a la vera de la autopista, Unión de Santa Fe será anfitrión de La Salle Jobson con el arbitraje de Nicolás Mottier, mientras que a partir de las 21.30, en el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa jugará frente a Colón de San Justo con el control de Ignacio Castellano. El cuadro Tatengue viene de igualar 0 a 0 con Cosmos, mientras que el Colegial, goleó a Nacional por 3 a 1.

image
El puntero Sportivo Guadalupe visitar&aacute; a Col&oacute;n en el predio Nery Pumpido. &nbsp;

El puntero Sportivo Guadalupe visitará a Colón en el predio Nery Pumpido.

El sábado 11 de abril desde las 16 se jugará el resto de la programación. El puntero Sportivo Guadalupe visitará a Colón de Santa Fe en el predio Nery Pumpido, mientras que La Perla del Oeste en Recreo Sur recibirá a Ciclón Norte de Cayastá. En barrio Roma, otro de los escoltas, Independiente de Santo Tomé, visitará a Newell´s de barrio Roma en su predio de Mendoza al 4.000. En el estadio Mauricio Martínez, El Quillá jugará frente a Sanjustino.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sportivo Guadalupe 9; La Perla del Oeste, Colón, La Salle Jobson e Independiente 6; Colón de San Justo, Náutico El Quillá, Las Flores II, Nacional, Nobleza y Ateneo Inmaculada 4; Universidad del Litoral, Ciclón Norte de Cayastá, Academia Cabrera, Sanjustino, Ciclón Racing y Juventud Unida de Candioti 3; Cosmos y Newell´s 1; Gimnasia y Esgrima y Deportivo Santa Rosa 0.

Quedan pendientes de la tercera fecha

Varios encuentros de la tercera fecha del certamen que debieron reprogramarse por las adversas condiciones climáticas se disputarán el próximo miércoles 15 de abril. A las 21, en el campo de deportes 8 de Enero, ubicado en el barrio residencial de Guadalupe, Ciclón Racing será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela.

Además, en el Coloso del Oeste, Sanjustino jugará frente a Juventud Unida de Candioti, mientras que a partir de las 21.30, en el estadio Alberto Garau, Las Flores II con Deportivo Santa Rosa. Quedan pendientes de confirmar la jornada de disputa, los choques entre la Universidad del Litoral con El Quillá y Colón de San Justo con Colón de Santa Fe.

Programación

-Viernes 10 de abril

16, Unión vs. La Salle Jobson (Nicolás Mottier)

21.30, Deportivo Santa Rosa vs. Colón de San Justo (Ignacio Castellano)

-Sábado 11 de abril: (16)

Gimnasia y Esgrima – Universidad (Juan Bonnin)

La Perla del Oeste vs. Ciclón Norte (Leandro Rotela)

Colón de Santa Fe vs. Sportivo Guadalupe (Ángel Cristoforato)

Newell´s vs. Independiente (Ricardo Spacessi)

El Quillá vs. Sanjustino (Joaquín Urbani)

Ateneo Inmaculada vs. Ciclón Racing (Rubén Fernández)

Deportivo Nobleza vs. Academia AC (Lucas Muga)

Nacional vs. Las Flores II (Alejandro Aguilera)

Juventud Unida vs. Cosmos (Gastón Freyre).

Apertura La Salle Liga Santafesina
Noticias relacionadas
belgrano recibe a aldosivi con la necesidad de volver al triunfo en alberdi

Belgrano recibe a Aldosivi con la necesidad de volver al triunfo en Alberdi

union tiene a uno de los maximos asistidores de la liga profesional

Unión tiene a uno de los máximos asistidores de la Liga Profesional

Por la 3° fecha del Apertura, Ateneo Inmaculada visitará a Ciclón Norte en la ciudad de Cayastá.

Avanza la disputa de la 3° fecha del Apertura Polaca Burtovoy

sanjustino supero a cust a en un adelanto por fecha 5 del apertura a1

Sanjustino superó a CUST A en un adelanto por Fecha 5 del Apertura A1

Lo último

Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Colón analiza implementar un Día del Club para el duelo clave ante Godoy Cruz

Colón analiza implementar un "Día del Club" para el duelo clave ante Godoy Cruz

La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

Último Momento
Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Colón analiza implementar un Día del Club para el duelo clave ante Godoy Cruz

Colón analiza implementar un "Día del Club" para el duelo clave ante Godoy Cruz

La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

Ludueña, con la idea clara en Unión: Madelón nos dio ese empujón que necesitábamos

Ludueña, con la idea clara en Unión: "Madelón nos dio ese empujón que necesitábamos"

Ausentismo en escuelas secundarias de Santa Fe: el 45% de los alumnos falta más de 15 días en el año escolar

Ausentismo en escuelas secundarias de Santa Fe: el 45% de los alumnos falta más de 15 días en el año escolar

Ovación
Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Se pone en marcha la 4° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Se pone en marcha la 4° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arrancó la tercera fecha de la Primera B liguista con victoria de Alto Verde

Arrancó la tercera fecha de la Primera B liguista con victoria de Alto Verde

Torneo Apertura A1: Rivadavia le sacó el invicto a Colón (SJ)

Torneo Apertura A1: Rivadavia le sacó el invicto a Colón (SJ)

Torneo Apertura A2: Kimberley sumó su quinta victoria al hilo y sigue arriba

Torneo Apertura A2: Kimberley sumó su quinta victoria al hilo y sigue arriba

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe