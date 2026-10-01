Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

La fecha 10 de la A2 del Oficial comenzó con victoria de Santa Rosa

El conjunto dirigido por Diego Tuosto se impuso ante la Universidad Nacional del Litoral y puso en marcha una nueva jornada de la A2 del Oficial

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2026 · 14:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La fecha 10 de la A2 del Oficial comenzó con victoria de Santa Rosa

UNO Santa Fe / José Busiemi

La fecha 10 de la A2 del Oficial ya tiene su primer resultado. Santa Rosa comenzó la jornada con un triunfo frente a UNL, en un encuentro que le permitió al equipo conducido por Diego Tuosto sumar una nueva alegría en la competencia.

El elenco santarroseño logró quedarse con el partido ante el conjunto universitario y abrió una jornada que tendrá continuidad este jueves, cuando se disputen los encuentros restantes.

La programación contempla además el descanso de Regatas Coronda, que tendrá fecha libre y observará desde afuera el desarrollo de una jornada que comienza a entrar en una etapa importante de la competencia.

TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 10

Miércoles 30 de septiembre

Santa Rosa 67 (Leandro Sasia 18) - UNL 55 (Martín Felcaro 14)

Jueves 1 de octubre

21.30 Argentino (SC) vs. Regatas (SF)

21.30 Alumni (LP) vs. Centenario

21.30 Almagro B vs. Kimberley

21.30 Macabi vs. CUST B

Libre: Regatas Coronda

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda 17 (8-1); Regatas (SF) 16 (8-0); Santa Rosa 15 (6-3); Alumni 14 (6-2); Kimberley 13 (5-3); Macabi 12 (4-4); Centenario y Argentino 11 (3-5); UNL 10 (1-8); CUST B 9 (1-7) y Almagro B 7 (0-7)

Oficial Santa Rosa UNL
Noticias relacionadas
colapinto y la polemica con norris: un error simple con consecuencias grandes

Colapinto y la polémica con Norris: "Un error simple con consecuencias grandes"

se pone en marcha la fecha 10 del torneo prefederal de la asb

Se pone en marcha la fecha 10 del Torneo Prefederal de la ASB

Gasly dejó en el pasado el incidente con Colapinto.

Gasly dejó atrás el incidente con Colapinto: "Ya está todo bien entre nosotros"

Norris reveló detalles de la charla con Colapinto.

Lando Norris reveló la intimidad de su charla con Franco Colapinto

Lo último

Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Último Momento
Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

Colón precisa volver a elevar su efectividad en el Brigadier López para meter presión

Colón precisa volver a elevar su efectividad en el Brigadier López para meter presión

Ovación
Unión prepara un fuerte desembolso para saldar deudas con el dinero que llega de Rusia

Unión prepara un fuerte desembolso para saldar deudas con el dinero que llega de Rusia

Leonel Flores, de debutar en la Selección Argentina a prepararse para enfrentar a Unión

Leonel Flores, de debutar en la Selección Argentina a prepararse para enfrentar a Unión

Colón: Barrios está descartado y Delfino se inclinaría por Thaller

Colón: Barrios está descartado y Delfino se inclinaría por Thaller

Argentina ya tiene todo listo para los últimos amistosos: cuándo llega Messi y cómo sigue el calendario

Argentina ya tiene todo listo para los últimos amistosos: cuándo llega Messi y cómo sigue el calendario

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia