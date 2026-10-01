La fecha 10 de la A2 del Oficial comenzó con victoria de Santa Rosa El conjunto dirigido por Diego Tuosto se impuso ante la Universidad Nacional del Litoral y puso en marcha una nueva jornada de la A2 del Oficial Por Ovación 1 de octubre 2026 · 14:48hs

UNO Santa Fe / José Busiemi

La fecha 10 de la A2 del Oficial ya tiene su primer resultado. Santa Rosa comenzó la jornada con un triunfo frente a UNL, en un encuentro que le permitió al equipo conducido por Diego Tuosto sumar una nueva alegría en la competencia.

El elenco santarroseño logró quedarse con el partido ante el conjunto universitario y abrió una jornada que tendrá continuidad este jueves, cuando se disputen los encuentros restantes.

La programación contempla además el descanso de Regatas Coronda, que tendrá fecha libre y observará desde afuera el desarrollo de una jornada que comienza a entrar en una etapa importante de la competencia. TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 10 Miércoles 30 de septiembre Santa Rosa 67 (Leandro Sasia 18) - UNL 55 (Martín Felcaro 14) Jueves 1 de octubre 21.30 Argentino (SC) vs. Regatas (SF) 21.30 Alumni (LP) vs. Centenario 21.30 Almagro B vs. Kimberley 21.30 Macabi vs. CUST B Libre: Regatas Coronda TABLA DE POSICIONES Regatas Coronda 17 (8-1); Regatas (SF) 16 (8-0); Santa Rosa 15 (6-3); Alumni 14 (6-2); Kimberley 13 (5-3); Macabi 12 (4-4); Centenario y Argentino 11 (3-5); UNL 10 (1-8); CUST B 9 (1-7) y Almagro B 7 (0-7)