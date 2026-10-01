La fecha 10 de la A2 del Oficial ya tiene su primer resultado. Santa Rosa comenzó la jornada con un triunfo frente a UNL, en un encuentro que le permitió al equipo conducido por Diego Tuosto sumar una nueva alegría en la competencia.
La fecha 10 de la A2 del Oficial comenzó con victoria de Santa Rosa
El conjunto dirigido por Diego Tuosto se impuso ante la Universidad Nacional del Litoral y puso en marcha una nueva jornada de la A2 del Oficial
Por Ovación
El elenco santarroseño logró quedarse con el partido ante el conjunto universitario y abrió una jornada que tendrá continuidad este jueves, cuando se disputen los encuentros restantes.
La programación contempla además el descanso de Regatas Coronda, que tendrá fecha libre y observará desde afuera el desarrollo de una jornada que comienza a entrar en una etapa importante de la competencia.
TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 10
Miércoles 30 de septiembre
Santa Rosa 67 (Leandro Sasia 18) - UNL 55 (Martín Felcaro 14)
Jueves 1 de octubre
21.30 Argentino (SC) vs. Regatas (SF)
21.30 Alumni (LP) vs. Centenario
21.30 Almagro B vs. Kimberley
21.30 Macabi vs. CUST B
Libre: Regatas Coronda
TABLA DE POSICIONES
Regatas Coronda 17 (8-1); Regatas (SF) 16 (8-0); Santa Rosa 15 (6-3); Alumni 14 (6-2); Kimberley 13 (5-3); Macabi 12 (4-4); Centenario y Argentino 11 (3-5); UNL 10 (1-8); CUST B 9 (1-7) y Almagro B 7 (0-7)