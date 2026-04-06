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Se ponen en marcha los cuartos de final de la Champions League

Los cruces de ida de los cuartos de final de la Champions League iniciarán este martes, con el atractivo entre Real Madrid de España y Bayern Munich de Alemania

6 de abril 2026 · 15:00hs
Se ponen en marcha los cuartos de final de la Champions League

Los partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final de la Champions League comenzarán este martes, que tendrá como principal atractivo el partido entre Real Madrid de España y Bayern Munich de Alemania.

Dicho encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Bernabéu, contará con el arbitraje del británico Michael Oliver y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

El Real Madrid, que es el máximo ganador de esta competencia con 15 conquistas, viene de eliminar en los octavos de final al Manchester City de Inglaterra con un contundente global de 5-1. Previamente, en los playoffs, había derrotado al Benfica de Portugal, en una serie que estuvo marcada por la polémica tras los supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinicius Jr.

El Bayern Munich, por su parte, fue el segundo mejor equipo de la primera fase, por lo que avanzó directamente a los octavos de final, donde aplastó 10-2 en el global al Atalanta de Italia.

A la misma hora se llevará a cabo el otro partido del día, cuando el Sporting de Lisboa de Portugal reciba al Arsenal de Inglaterra. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio José Alvalade, contará con el arbitraje del alemán Jan Seidel y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Más de los cuartos de final de la Champions League

El Sporting de Lisboa es la gran revelación de esta Champions League, ya que sorprendió al terminar la primera fase entre los ocho mejores, para luego eliminar al Bodø/Glimt de Noruega, en una serie en la que se recuperó tras caer 3-0 en la ida para finalmente imponerse 5-0 en su estadio.

El Arsenal, por su parte, arrasó en la primera fase y finalizó con puntaje perfecto, mientras que en los octavos de final derrotó 3-1 en el global al Bayer Leverkusen de Alemania.

Los otros dos partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final serán este miércoles, también a las 16:00, con los siguientes enfrentamientos: Barcelona - Atlético Madrid y Liverpool - Paris Saint-Germain.

Champions Real Madrid Bayern Munich
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