Se postergaron algunas de las finales del Torneo Oficial de hockey

La Asociación Santafesina de Hockey confirmó que se postergó para el 13 de diciembre los principales cotejos en Sub 14 y en el Oficial

27 de noviembre 2025 · 18:27hs
Con muy buen criterio y por razones climáticas, la Asociación Santafesina de Hockey dispuso la postergación de las competencias que se debían disputar el próximo sábado en el sintético del sur de La Capital. También será reprogramada la ceremonia de premiación a los campeones de los diversos estamentos.

En un comunicado oficial el ente rector del hockey local explicó que "decidió suspender por cuestiones climáticas, la jornada completa del sábado. Ese día, estaban pautadas las finales y duelos por el tercer y cuarto puesto de Primera División y Sub14 del torneo Oficial “Copa Sanatorio Santa Fe“.

En la comunicación oficial emanada por el área de prensa de la ASH se señala que "así también los partidos de esas instancias de la Segunda División y la Premiación Anual. La misma se realizará en su totalidad el 13 de diciembre en horarios a confirmar".

Concretamente y en lo que hace a la Primera División, no se disputarán este sábado 29, los cruces por el tercer puesto del certamen entre La Salle Jobson con Santa Fe Rugby, y el cruce por el primer lugar, entre Banco Provincial y Náutico El Quillá. Estos cotejos fueron reprogramados para el 13 de diciembre, a las 15.30, el 3° y 4° lugar, y 17.30, el choque final.

Recordemos que en semifinales de primera división, Banco Provincial superó a La Salle Jobson por 5 a 3, con goles de Ruth Fuchs, dos de Rocío Caldiz, Valentina Suravsky y Celina Basilio, mientras que Náutico El Quillá le ganó a Santa Fe Rugby por 2 a 0 en los shootouts, tras haber igualado 1 a 1 en el período reglamentario.

Es importante destacar que este viernes 28 de noviembre si se disputarán los cruces por el 5° y 6° puesto, en Primera División, entre CRAI y Universitario de Santa Fe a partir de las 20, y en reserva, será la final entre Náutico El Quillá con Banco Provincial a partir de las 22.

Viernes 28 de noviembre:

20hs – Primera: CRAI vs Universitario (5º y 6º Puesto)

22hs – Reserva: El Quillá vs Banco (Final)

Sábado 13 de diciembre:

9hs – Sub14: El Quillá vs Alma Juniors (3º y 4º Puesto)

11hs – Sub14: CRAI vs SFRC (FINAL)

15:30hs – Primera: La Salle vs SFRC (3º y 4º Puesto)

17:30hs – Primera: Banco vs El Quillá (Final)

