El futuro del Pulga Rodríguez en Colón, ¿atado al resultado de las elecciones?

Las elecciones no solo marcarán el futuro deportivo e institucional de Colón, sino que tendrán injerencia en la continuidad del Pulga Rodríguez.

Ovación

Por Ovación

27 de noviembre 2025 · 10:56hs
UNO / José Busiemi

El destino de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez vuelve a estar en el centro de la escena sabalera. A días de las elecciones en Colón, que se celebrarán este domingo, el futuro del ídolo tucumano aparece íntimamente ligado a lo que suceda en las urnas. Aunque tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, su permanencia en el club dependerá de la postura que asuma la nueva dirigencia y del proyecto deportivo que se presente.

LEER MÁS: Colón se alineó con Tapia en medio del escándalo institucional en AFA

Desde su llegada en enero de 2019, el Pulga protagonizó una historia repleta de idas y vueltas: logró la final de la Copa Sudamericana 2019, fue figura y capitán en la Copa de la Liga 2021, cuando Colón obtuvo el único título de su historia, y marcó una época con su talento y liderazgo. Sin embargo, sus últimos pasos en el club no tuvieron el desenlace esperado.

Un regreso que no fue lo soñado

Tras el descenso, coqueteó varias veces con la posibilidad de volver para ayudar en el momento más crítico, pero los entrenadores de turno y la dirigencia rechazaron su incorporación. Recién cuando la gestión de Víctor Godano quedó acorralada por los malos resultados, se decidió apostar por él en un intento desesperado. El resultado estuvo lejos de cumplir las expectativas.

Números de Pulga en 2025:

-Con Colón: 8 partidos, 2 asistencias, 442 minutos.

-Con Atlético Tucumán (en Primera): 9 partidos, 306 minutos.

El factor político: respeto, pero también tensión

En la campaña electoral, prácticamente todas las listas mencionaron su nombre, reconociendo su condición de emblema. Incluso José Vignatti, candidato a Síndico por la agrupación Tradición Sabalera, aseguró no tener ningún conflicto con el futbolista.

Sin embargo, las declaraciones pasadas del representante Roberto San Juan dejaron una marca: cuando fue consultado sobre qué pasaría si esa agrupación ganaba, respondió que no creía posible su regreso y que “habían hecho mucho daño a Colón”.

Frases destacadas de San Juan (en UNO 106.3): “Luis es un deportista, no se mete en política. Solo espera que quien gane garantice que Colón tendrá un equipo para ascender”.

“No hubo mala intención de la CD actual; mantuvieron el club a flote pese a la crisis económica”, reveló el representante. Y agregó: “Vignatti fue responsable de dejar un club destruido. Colón necesita gente nueva, con visión”.

El escenario deportivo: Medrán, otro protagonista clave

Más allá del resultado electoral, hay otro nombre que puede condicionar directamente la continuidad del Pulga: Ezequiel Medrán. El entrenador no lo considera dentro de su proyecto futbolístico. Si sigue al frente del plantel y no hay señales de cambio, Rodríguez arrancaría muy relegado para la próxima temporada.

LEER MÁS: Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Todo indica que el panorama se aclarará una vez que la nueva dirigencia asuma oficialmente. Hasta entonces, la situación del Pulga es una incógnita total, aunque su deseo de continuar vinculado al club es claro.

Pulga, entre la historia y el futuro

Hoy, Luis Rodríguez espera en silencio. No entra en debates políticos, pero confía en que Colón encuentre un camino para volver a Primera. Su nombre pesa, su palabra también. El domingo se elegirá una dirigencia, pero también se comenzará a definir si el último gran ídolo sabalero tendrá o no una nueva chance de despedirse como sueña. Su futuro, como el del club, está por escribirse. Y empieza este domingo.

