Julián Álvarez es el tercer goleador de Atlético de Madrid en la Champions

El delantero cordobés Julián Álvarez se convirtió en el tercer máximo anotador de toda la historia de Atlético de Madrid en la Champions League

27 de noviembre 2025 · 19:30hs
El delantero cordobés Julián Álvarez se convirtió en el tercer máximo anotador de toda la historia de Atlético de Madrid en la Champions League. Con su reciente gol frente a Inter por la fase inicial, la Araña ya sentó precedente en el Colchonero. Un logro que lo posiciona entre los nombres más destacados.

La relevancia de su marca no reside solo en el número, sino también en la velocidad con la que lo consiguió. Álvarez alcanzó los 10 goles en apenas 14 partidos disputados en Champions con la camiseta rojiblanca, una efectividad que sorprende incluso dentro del exigente ámbito europeo. Su capacidad para aparecer en momentos clave, su movilidad dentro del área y su creciente liderazgo ofensivo lo han transformado en una pieza fundamental dentro del esquema del Atlético.

Con este nuevo tanto, el ex-River se metió en un podio selecto que encabeza el francés Antoine Griezmann, máximo goleador histórico del club en Champions con 39 conquistas en 88 encuentros. El segundo lugar permanece en manos del mediocampista español Saúl Ñíguez, quien acumuló 11 goles en 74 presentaciones. Detrás de ellos aparece ahora Álvarez, cuya proyección sugiere que podría seguir escalando posiciones en muy poco tiempo si mantiene su actual ritmo anotador.

El impacto estadístico del delantero cordobés también se refleja en el plano nacional. Álvarez superó la línea de Paulo Dybala en la tabla de los argentinos con más goles en la Champions League.

Julián Álvarez ya se mete en la historia de Atlético de Madrid

La “Araña” suma 18 tantos en 31 partidos disputados en su carrera europea —entre Manchester City y Atlético—, mientras que el ex Juventus acumula 18 en 53 presentaciones. La diferencia de eficacia posiciona a Álvarez como uno de los delanteros argentinos más determinantes de la actualidad en el Viejo Continente.

En medio de su consolidación en el Atlético de Madrid y con apenas 25 años, Julián Álvarez continúa escribiendo páginas significativas en su trayectoria. Sus registros, su crecimiento constante y su presencia en el máximo nivel continental lo confirman como uno de los futbolistas argentinos más influyentes del momento.

Todo indica que su historia en Champions recién comienza y que los récords seguirán cayendo a su paso.

