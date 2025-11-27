Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

El plantel de Colón tampoco se entrenó en el Predio 4 de Junio y ya acumula su cuarto día de paro en reclamo por la deuda de sus salarios.

27 de noviembre 2025 · 13:03hs
La situación en Colón está lejos de resolverse y el malestar dentro del plantel continúa escalando. Este jueves se cumplió el cuarto día consecutivo sin entrenamientos, luego de que los jugadores volvieran a presentarse en el Predio 4 de Junio, pero mantuvieran el paro como medida de fuerza ante la falta de pago del mes de agosto, compromiso que la dirigencia había prometido regularizar de forma inmediata.

Lo que debía marcar el inicio formal de la preparación bajo el mando de Ezequiel Medrán terminó, una vez más, en un encuentro sin actividad futbolística. No se realizaron tareas físicas, ni trabajos tácticos, ni se observó ningún tipo de avance deportivo. El plantel se mantiene unido: hasta que el depósito no se concrete, no habrá actividad.

Negociaciones estancadas y tensión creciente

La dirigencia había transmitido a los referentes —entre ellos, Christian Bernardi y Emmanuel Gigliotti— que el pago correspondiente a agosto se realizaría “a la brevedad”. Sin embargo, la promesa quedó sin efecto y la paciencia de los futbolistas se agotó.

El reclamo va más allá de ese mes adeudado. Siguen impagos septiembre y octubre, y noviembre está a punto de sumarse a la lista. El mayor foco de tensión se centra en los montos correspondientes a derechos de imagen, eje central del aspecto económico de los contratos.

Se evalúan medidas legales

Si no hay avances inmediatos, los jugadores ya analizan elevar la protesta a otro nivel: la posibilidad de enviar intimaciones formales está sobre la mesa.

El pago de agosto debería ser afrontado por la actual Comisión Directiva, mientras que el resto quedaría para la nueva conducción, que asumirá el 1 de diciembre, una transición que lejos de traer tranquilidad, parece profundizar la incertidumbre.

Un escenario que preocupa

La continuidad del paro no solo complica la preparación deportiva, sino que expone un momento de máxima vulnerabilidad institucional. Mientras el discurso oficial apunta a “ordenar antes de la entrega de mando”, la realidad indica todo lo contrario: Colón vive una etapa de mayor fragilidad que estabilidad. El plantel ya dio su postura. La pelota está ahora en terreno dirigencial.

