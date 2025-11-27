Colón intentará este jueves darle continuidad a su levantada en la Liga Argentina cuando reciba, desde las 21.30, a Barrio Parque, en un duelo correspondiente a la Conferencia Norte. El partido se disputará en el Roque Otrino, con arbitraje de Sebastián Vasallo y Alejandro Costa.
Colón recibe a Barrio Parque en busca de ratificar la levantada en la Liga Argentina
Colón intentará, desde las 21.30, expandir su levantada en la Liga Argentina cuando reciba a Barrio Parque por la Conferencia Norte
Por Ovación
Colón, por la remontada
El Sabalero llega con otro semblante. Tras un duro arranque de temporada, en el que acumuló seis derrotas consecutivas, consiguió su primer festejo al ganarle a Sportivo Suardi, un alivio necesario para cortar la racha negativa y empezar a recuperar confianza. Ese triunfo le permitió afrontar con más tranquilidad un parate de nueve días, que el plantel utilizó para ajustar detalles y enfocarse en un duelo clave para confirmar la mejoría.
El rival, en tanto, llega exigido. Barrio Parque jugó este miércoles por la noche en Gálvez frente a Santa Paula y cayó por un ajustado doble, por lo que afrontará este encuentro con desgaste físico y emocional. El elenco cordobés tiene un registro de 1-3 en el torneo y cerrará su gira en Santa Fe antes de regresar a su casa, donde disputará los próximos dos compromisos.
Para Colón, el escenario es una oportunidad ideal: localía, descanso y un rival que llega sobre la marcha. La misión será aprovechar todas esas ventajas para sostener la reacción y empezar a construir una campaña más competitiva después de un comienzo adverso.