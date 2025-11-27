Colón recibe a Barrio Parque en busca de ratificar la levantada en la Liga Argentina

Colón intentará, desde las 21.30, expandir su levantada en la Liga Argentina cuando reciba a Barrio Parque por la Conferencia Norte

Colón intentará este jueves darle continuidad a su levantada en la Liga Argentina cuando reciba, desde las 21.30, a Barrio Parque , en un duelo correspondiente a la Conferencia Norte. El partido se disputará en el Roque Otrino, con arbitraje de Sebastián Vasallo y Alejandro Costa.

El Sabalero llega con otro semblante. Tras un duro arranque de temporada, en el que acumuló seis derrotas consecutivas, consiguió su primer festejo al ganarle a Sportivo Suardi, un alivio necesario para cortar la racha negativa y empezar a recuperar confianza. Ese triunfo le permitió afrontar con más tranquilidad un parate de nueve días, que el plantel utilizó para ajustar detalles y enfocarse en un duelo clave para confirmar la mejoría.

El rival, en tanto, llega exigido. Barrio Parque jugó este miércoles por la noche en Gálvez frente a Santa Paula y cayó por un ajustado doble, por lo que afrontará este encuentro con desgaste físico y emocional. El elenco cordobés tiene un registro de 1-3 en el torneo y cerrará su gira en Santa Fe antes de regresar a su casa, donde disputará los próximos dos compromisos.

Para Colón, el escenario es una oportunidad ideal: localía, descanso y un rival que llega sobre la marcha. La misión será aprovechar todas esas ventajas para sostener la reacción y empezar a construir una campaña más competitiva después de un comienzo adverso.