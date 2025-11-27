Unión decidió mantener los entrenamientos tras la caída ante Gimnasia en los playoffs, con apenas un día de licencia. El plantel trabajará hasta el 5 de diciembre y luego tendrá descanso hasta el 2 de enero, fecha prevista para iniciar la pretemporada probablemente en Uruguay.
Unión define su calendario: fechas, descanso y una posible pretemporada en Uruguay
El plantel de Unión se encamina a cerrar el año el 5 de diciembre y volver el 2 de enero, mientras analiza repetir la pretemporada en Uruguay.
Por Ovación
27 de noviembre 2025 · 08:45hs
Posiblemente Unión haga pretemporada en Uruguay
Unión recibió nuevamente la invitación para disputar la Serie del Río de la Plata y evalúa realizar en Uruguay su pretemporada. Leo Madelon dijo en conferencia de prensa: "La pretemporada vamos a ver dónde la hacemos. Siempre nos invitan de Uruguay, si tenés buenos campos y buen hotel, es una buena opción. Iremos con alguien del cuerpo técnico para revisar esas cosas. Nosotros con Gimnasia fuimos y entrenamos en el predio de Liverpool con todas las comodidades. Sí, está esa invitación y estamos viendo cómo lo organizamos".