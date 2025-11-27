Uno Santa Fe | Ovación | AFA

La AFA suspendió por seis meses a Juan Sebastián Verón en Estudiantes

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó el fallo contra Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

27 de noviembre 2025 · 19:15hs
La AFA suspendió por seis meses a Juan Sebastián Verón en Estudiantes

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó el fallo contra Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central. Según el dictamen, el presidente Juan Sebastián Verón quedó suspendido durante seis meses para “toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario”.

Además, los jugadores del club, involucrados, fueron sancionados con dos fechas de suspensión. Según indicó el fallo, los futbolistas que deberán cumplir el castigo serán: Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pérez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Eduwin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús.

Verón Tapia.jpg

La AFA, con todo contra Estudiantes

Sin embargo, en el tercer punto del fallo, la AFA aclaró que las “suspensiones impuestas en el punto 2”, es decir, las de los futbolistas, se cumplirán recién en el próximo torneo oficial. Por lo tanto, el duelo ante Central Córdoba por los cuartos de final de los Playoffs no se verá afectado por estas sanciones.

En el plano futbolístico, otra resolución impacta directamente en el armado del equipo de Eduardo Domínguez: Santiago Núñez no podrá llevar la cinta de capitán durante tres meses. El Tribunal sostuvo que se trata de una medida accesoria motivada por su rol de liderazgo dentro del plantel y por las facultades disciplinarias previstas en el reglamento.

Además, Juan Sebastián Verón deberá afrontar una multa de 4.000 dólares por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”. Por último, el Tribunal dispuso continuar las actuaciones sobre otros integrantes de la Comisión Directiva de Estudiantes, con el fin de determinar si corresponden nuevas sanciones por los hechos investigados.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el fallo contra Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas a Rosario Central. Según el fallo del Tribunal de Disciplina, el presidente del club, Juan Sebastián Verón, quedo suspendido durante seis meses para “toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario”.

image

Además, los jugadores del club, involucrados, fueron sancionados con dos fechas de suspensión. Según indicó el fallo, los futbolistas que deberán cumplir el castigo serán: Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pérez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Eduwin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús.

La AFA, con todo el rigor contra Estudiantes

Sin embargo, en el tercer punto del fallo, la AFA aclaró que las “suspensiones impuestas en el punto 2”, es decir, las de los futbolistas, se cumplirán recién en el próximo torneo oficial. Por lo tanto, el duelo ante Central Córdoba por los cuartos de final de los Playoffs no se verá afectado por estas sanciones.

En el plano futbolístico, otra resolución impacta directamente en el armado del equipo de Eduardo Domínguez: Santiago Núñez no podrá llevar la cinta de capitán durante tres meses. El Tribunal sostuvo que se trata de una medida accesoria motivada por su rol de liderazgo dentro del plantel y por las facultades disciplinarias previstas en el reglamento.

Además, Juan Sebastián Verón deberá afrontar una multa de 4.000 dólares por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”.

Por último, el Tribunal dispuso continuar las actuaciones sobre otros integrantes de la Comisión Directiva de Estudiantes, con el fin de determinar si corresponden nuevas sanciones por los hechos investigados.

AFA Estudiantes Juan Sebastián Verón
Noticias relacionadas
deportivo madryn defendio a la afa

Deportivo Madryn defendió a la AFA

colon toma nota: la afa corto el acuerdo con tyc sports para la transmisiones del ascenso

Colón toma nota: la AFA cortó el acuerdo con TyC Sports para la transmisiones del ascenso

escandalo en afa: barracas central avanza y podria chocar con el enemigo veron

Escándalo en AFA: Barracas Central avanza y podría chocar con el "enemigo" Verón

el campeon de la tv: ironico sketch de mario pergolini para burlarse de la afa

"El campeón de la TV": irónico sketch de Mario Pergolini para burlarse de la AFA

Lo último

Tremenda balacera en barrio Centenario: detuvieron a un sospechoso con una pistola calibre 9 milímetros

Tremenda balacera en barrio Centenario: detuvieron a un sospechoso con una pistola calibre 9 milímetros

Julián Álvarez es el tercer goleador de Atlético de Madrid en la Champions

Julián Álvarez es el tercer goleador de Atlético de Madrid en la Champions

Se presentaba como integrante de Los Monos y extorsionaba a comercios de Santa Fe y Santo Tomé: fue condenado

Se presentaba como integrante de Los Monos y extorsionaba a comercios de Santa Fe y Santo Tomé: fue condenado

Último Momento
Tremenda balacera en barrio Centenario: detuvieron a un sospechoso con una pistola calibre 9 milímetros

Tremenda balacera en barrio Centenario: detuvieron a un sospechoso con una pistola calibre 9 milímetros

Julián Álvarez es el tercer goleador de Atlético de Madrid en la Champions

Julián Álvarez es el tercer goleador de Atlético de Madrid en la Champions

Se presentaba como integrante de Los Monos y extorsionaba a comercios de Santa Fe y Santo Tomé: fue condenado

Se presentaba como integrante de Los Monos y extorsionaba a comercios de Santa Fe y Santo Tomé: fue condenado

La AFA suspendió por seis meses a Juan Sebastián Verón en Estudiantes

La AFA suspendió por seis meses a Juan Sebastián Verón en Estudiantes

Jourdan, a corazón abierto en Colón: Preferí arreglar y no hacer una inhibición después

Jourdan, a corazón abierto en Colón: "Preferí arreglar y no hacer una inhibición después

Ovación
Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Unión define su calendario: fechas, descanso y una posible pretemporada en Uruguay

Unión define su calendario: fechas, descanso y una posible pretemporada en Uruguay

El futuro del Pulga Rodríguez, ¿atado al resultado de las elecciones en Colón?

El futuro del Pulga Rodríguez, ¿atado al resultado de las elecciones en Colón?

Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL