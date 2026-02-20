Uno Santa Fe | Santa Fe | Romina Diez

Romina Diez celebró la aprobación de la modernización laboral: "Un paso hacia un país más libre y con menos informalidad"

La diputada santafesina destacó la media sanción de la ley de Modernización Laboral, lograda en la Cámara de Diputados. “Estamos impulsando las reformas que Argentina necesita desde hace décadas”, destacó.

20 de febrero 2026 · 09:45hs
Romina Diez celebró la aprobación de la modernización laboral: Un paso hacia un país más libre y con menos informalidad

La Cámara de Diputados de la Nación logró la aprobación de la reforma laboral en Argentina. El proyecto se aprobó con 135 votos a favor y 115 en contra.

Tras la votación, la diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Romina Diez, dijo que “Argentina da un paso firme hacia un país más libre y con menos informalidad”. Además, la legisladora sostuvo que éste es el camino, “La Libertad Avanza es imparable”.

“Estamos impulsando las reformas que Argentina necesita desde hace décadas.Somos el Congreso más reformista de la historia. Un paso más hacia un país más libre y con menos informalidad", aseguró la presidenta de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe.

Ahora el proyecto vuelve al Senado para su aprobación definitiva.

Romina Diez
Noticias relacionadas
murio un joven santafesino tras intoxicarse en la selva amazonica

Murió un joven santafesino tras intoxicarse en la selva amazónica

paritaria provincial en definicion: los estatales avalarian la propuesta oficial y los docentes se encaminan a un paro

Paritaria provincial en definición: los estatales avalarían la propuesta oficial y los docentes se encaminan a un paro

Cámara de Diputados 

[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevara agua a diez localidades

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Lo último

Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Policías auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 años que recibieron una descarga eléctrica y los trasladaron al Samco de Rincón

Policías auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 años que recibieron una descarga eléctrica y los trasladaron al Samco de Rincón

Colón y Central Norte definen sus equipos para el domingo

Colón y Central Norte definen sus equipos para el domingo

Último Momento
Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Policías auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 años que recibieron una descarga eléctrica y los trasladaron al Samco de Rincón

Policías auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 años que recibieron una descarga eléctrica y los trasladaron al Samco de Rincón

Colón y Central Norte definen sus equipos para el domingo

Colón y Central Norte definen sus equipos para el domingo

Romina Diez celebró la aprobación de la modernización laboral: Un paso hacia un país más libre y con menos informalidad

Romina Diez celebró la aprobación de la modernización laboral: "Un paso hacia un país más libre y con menos informalidad"

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a la provincia de Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a la provincia de Santa Fe

Ovación
Se postergó el choque entre Dogos y Cobras de Brasil en Córdoba

Se postergó el choque entre Dogos y Cobras de Brasil en Córdoba

Se presenta oficialmente el partido de Capibaras en Rosario

Se presenta oficialmente el partido de Capibaras en Rosario

Jornada negativa para los equipos santafesinos en Mendoza

Jornada negativa para los equipos santafesinos en Mendoza

Capibaras XV y Peñarol de Uruguay están confirmados para el debut

Capibaras XV y Peñarol de Uruguay están confirmados para el debut

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus