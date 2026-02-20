Romina Diez celebró la aprobación de la modernización laboral: "Un paso hacia un país más libre y con menos informalidad"

La diputada santafesina destacó la media sanción de la ley de Modernización Laboral, lograda en la Cámara de Diputados. “Estamos impulsando las reformas que Argentina necesita desde hace décadas”, destacó.

La Cámara de Diputados de la Nación logró la aprobación de la reforma laboral en Argentina. El proyecto se aprobó con 135 votos a favor y 115 en contra.

Tras la votación, la diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Romina Diez , dijo que “Argentina da un paso firme hacia un país más libre y con menos informalidad”. Además, la legisladora sostuvo que éste es el camino, “La Libertad Avanza es imparable”.

“Estamos impulsando las reformas que Argentina necesita desde hace décadas.Somos el Congreso más reformista de la historia. Un paso más hacia un país más libre y con menos informalidad", aseguró la presidenta de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe.

Ahora el proyecto vuelve al Senado para su aprobación definitiva.