Conference League: Fiorentina goleó a Jagiellonia Białystok y está cerca de los octavos de final

Fiorentina dio un paso firme hacia los octavos de final de la Conference League tras vencer por 3 a 0 como visitante a Jagiellonia Biaystok de Polonia

19 de febrero 2026 · 19:57hs
Conference League: Fiorentina goleó a Jagiellonia Białystok y está cerca de los octavos de final

Fiorentina dio un paso firme hacia los octavos de final de la Conference League tras vencer por 3 a 0 como visitante a Jagiellonia Biaystok de Polonia. Resolvió la serie en el segundo tiempo luego de un inicio dominante sin eficacia frente al arco rival. La apertura llegó con un cabezazo de Luca Ranieri tras un centro desde la izquierda.

Más tarde, Rolando Mandragora amplió con un remate colocado desde afuera del área y Roberto Piccoli selló la goleada de penal. Fiorentina viajó sin varias figuras, controló el partido y quedó bien posicionado para definir la clasificación en Italia la próxima semana.

Crystal Palace empató en Bosnia por la Conference League

Crystal Palace de Inglaterra rescató un empate por 1 a 1 ante Zrinjski Mostar de Bosnia como visitante y dejó abierta la serie de playoffs de la Conference League, que se definirá el próximo jueves 26 de febrero en Londres. El equipo inglés logró ventaja sobre el cierre del primer tiempo, pero no pudo sostenerla tras la reanudación del partido.

El conjunto dirigido por Oliver Glasner afrontó un encuentro exigente desde lo físico y con pocas situaciones claras. La apertura llegó a los 44 minutos gracias a Ismaïla Sarr, quien definió con precisión tras una de las escasas llegadas visitantes.

El trámite cambió en el complemento y el desgaste impactó en el rendimiento del Palace. A los 55 minutos, Karlo Abramovic marcó el empate para el local y equilibró un duelo de ritmo intenso y escaso margen.

El 1-1 dejó la clasificación sin dueño y trasladó la presión al encuentro de vuelta en Inglaterra, donde Crystal Palace F.C. buscará cerrar la serie ante su público.

En otros resultados de la Europa League

Noah (Armenia) venció 1-0 a AZ Alkmaar (Países Bajos), Lech Poznan (Polonia) superó 2-0 a KuPS Kuopio (Finlandia) y Sigma Olomouc (República Checa) igualó 1-1 frente a Lausana (Suiza), Drita (Kosovo) 2-3 Celje (Eslovenia), Shkendija (Macedonia) 0-1 Samsunspor (Turquía) y Omonia (Chipre) 0-1 Rijeka (Croacia).

