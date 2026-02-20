Colón y Central Norte definen sus equipos para el domingo

Ambos entrenadores mantienen la estructura táctica y ajustan piezas. Colón jugará este domingo desde las 18 en el estadio Michel Torino.

Colón afrontará una nueva exigencia fuera de casa con la intención de ratificar su identidad competitiva. En un escenario complejo, el equipo buscará imponer ritmo y orden táctico desde el arranque, apoyado en una estructura consolidada y mecanismos colectivos aceitados , más allá de los retoques que pueda presentar en el frente ofensivo.

El Sabalero asume el desafío con la premisa de sostener la intensidad mostrada en su última presentación. La idea es adueñarse de la pelota en campo contrario, presionar tras pérdida y achicar espacios entre líneas para evitar que el rival pueda progresar con claridad. La ocupación de los espacios y la coordinación en los relevos serán claves para no partirse en bloques largos.

Estructura confirmada

Más allá de la contingencia física de Alan Bonansea, el entrenador no planea modificar la estructura del equipo. La intención es mantener un bloque compacto. En defensa, la zaga central compuesta por Pier Barrios y Federico Rasmussen buscará imponer presencia aérea, anticipación y firmeza en el duelo individual. El primer pase desde el fondo será determinante para activar transiciones limpias. Mauro Peinipil y Facundo Castet, en tanto, deberán ofrecer profundidad sin descuidar el retroceso, una pieza táctica indispensable para que el equipo no quede expuesto a espaldas de los laterales.

En la sala de máquinas, Ignacio Antonio y Matías Muñoz tendrán la responsabilidad de administrar los tiempos del partido. Uno más posicional, encargado de equilibrar y cubrir zonas, y otro con mayor libertad para romper líneas con conducción o pase filtrado. Por las bandas, Julián Marcioni y Conrado Ibarra aportarán recorrido, cambio de ritmo y diagonales hacia el área para acompañar a los delanteros.

En ofensiva, la eventual presencia de Bonansea dependerá de su evolución física. Si no llega en plenitud, Lucas Cano asoma como alternativa para sostener el juego de espaldas y la fijación de centrales. Ignacio Lago, con movilidad y lectura de espacios, será quien ataque los intervalos entre zaguero y lateral, una variante que puede resultar decisiva si el partido se cierra.

LEER MÁS: El ex director técnico de Colón Domínguez vuela a Atlético Mineiro y se despide del Pincha

Las probables formaciones de Colón y Central Norte:

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea o Lucas Cano.

Central Norte: Vasquez; Rosales, Padilla, Felisia y Sarz; Kevin Fernández, Ribero, Mancuso y Alvez; Taboa y Vedoya. El equipo norteño también apuesta a un 4-4-2, con presión alta y búsqueda de amplitud por bandas, mientras que sus jóvenes extremos intentarán generar profundidad para aprovechar los espacios dejados por los laterales rojinegros.