Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a la provincia de Santa Fe

Los 19 legisladores santafesinos estuvieron presentes para votar. La tropa libertaria sin fisuras, al igual que el peronismo. Las diferencias se dieron en Provincias Unidas

20 de febrero 2026 · 09:37hs
En una sesión maratónica que culminó en la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma laboral con un cambio que deberá ratificar el Senado para convertirla en ley. El resultado fue 135 a 115. En la votación en particular, el gobierno consiguió aprobar todos los capítulos sin modificaciones.

El oficialismo logró encolumnar a su tropa de La Libertad Avanza y coordinó una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y sobre todo bloques provinciales que responden a gobernadores.

Los diputados por Santa Fe

Los 19 legisladores santafesinos estuvieron presentes para votar. En general, los libertarios votaron a favor: Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Rocío Bonacci, Romina Diez, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, y Valentina Ravera.

Todos los representantes de Unión por la patria votaron negativamente: Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Agustín Rossi, Diego Giuliano, Germán Martínez y Caren Tepp. También lo hicieron de manera negativa los dos socialistas integrantes del bloque Provincias Unidas, Esteban Paulón y Pablo Farías.

El resto de ese bloque votó a favor un sector de ese bloque incluida la jefa del espacio, la exvicegobernadora Gisela Scaglia, y José Núñez también del Pro, pese a que previamente todo el bloque no había dado quorum. También convalidaron en particular la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los temas más polémicos.

"Seguir con una legislación que hace más de 20 años no genera empleo en blanco no es opción", concluyó luego de una sesión de diez horas.

La diputada nacional del PRO consideró que el plan de modernización laboral "no es una reforma perfecta, pero es el paso posible para que el corazón productivo de la Argentina vuelva a crecer". Así se anotó entre los 135 representantes que determinaron la aprobación para una revisión final en la Cámara alta.

