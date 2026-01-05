Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

En Pinamar se presentó oficialmente los Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollarán en Rosario, Santa y Rafaela del 12 al 26 de septiembre

En el balneario CR de Pinamar, con la presencia de Capi, la mascota oficial de la competencia, se presentaron los Juegos Suramericanos 2026. Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 y tendrán como sedes a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Participarán más de 4.000 atletas de 15 países, en 60 disciplinas.

Durante la presentación, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el significado profundo que tiene para la provincia ser sede de este evento internacional: “Santa Fe la pasó muy mal durante mucho tiempo. Teníamos problemas muy serios de violencia y delito, y entendimos que si trabajábamos juntos y no le teníamos miedo a las mafias, eso podía cambiar. Hoy la provincia cambió y Rosario ha renacido, se ha pacificado. Estamos viviendo una etapa distinta y queremos dejar un legado que tenga que ver con los Juegos Suramericanos y, fundamentalmente, con la infraestructura deportiva que va a quedar en toda la provincia”.

image Los Juegos Suramericanos se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026 en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

En ese marco, el mandatario remarcó que la decisión de organizar los Juegos forma parte de una política de futuro: “Este es el mayor desafío de nuestra gestión. Implica tiempos, inversión, obras de infraestructura. Pero sobre todo significa futuro; mostrarles a nuestros chicos y chicas que el camino es el deporte, el esfuerzo, el trabajo en equipo. Queremos que Santa Fe sea la capital del deporte de la República Argentina”.

Los Juegos, una fiesta deportiva para la región

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Argentino y vicepresidente primero de Odesur, Mario Moccia, explicó el alcance del evento: “Los Juegos Suramericanos son una expresión multideportiva que se realiza cada cuatro años, con la participación de los 15 países de Sudamérica. En este caso, Santa Fe tiene una responsabilidad inédita: organizarlos en tres ciudades. Vamos a congregar a más de 4.000 deportistas, en 60 disciplinas, y 27. Además, clasificarán a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Es una oportunidad enorme para el deporte argentino”.

Moccia subrayó también el impacto que tendrá la organización en el largo plazo: “Esta decisión transforma la provincia: deja infraestructura, equipamiento, formación de recursos humanos y un legado que permitirá que Santa Fe sea sede de futuros eventos internacionales. Esto pone a Santa Fe a la vanguardia de las provincias argentinas en la organización de este tipo de competencias”.

image El lanzamiento en Pinamar marcó el inicio de un cronograma de acciones que desplegará el gobierno provincial sobre el evento.

“Los Suramericanos no son solo deporte. Hay un programa cultural, educativo, ambiental. Llevamos los Juegos a las escuelas para transmitir valores, formar conductas, construir una sociedad más sana y mejor”, destacó Moccia.

El lanzamiento en Pinamar marcó el inicio de un cronograma de acciones que el Gobierno Provincial desplegará durante todo el verano en destinos turísticos de alta concurrencia. Entre el 4 y el 6 de enero, la Provincia instala un estadio inflable con actividades recreativas y deportivas, junto a la presencia permanente de la mascota oficial de los Juegos.

Las propuestas incluyen handball siamés, vóley con paracaídas, fútbol inflable, carrera de ranas, rugby, tenis con pelota gigante y múltiples juegos diseñados para toda la familia. Durante enero y febrero, estas activaciones continuarán recorriendo distintos puntos de la Costa Atlántica y otras ciudades turísticas.