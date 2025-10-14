Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Se presentó la Messi Cup: ¿de qué se trata el torneo juvenil internacional?

Lionel Messi anunció la creación de una nueva competición formativa que lleva su apellido: Messi Cup. Ocho clubes de primer nivel participarán en el certamen

14 de octubre 2025 · 17:21hs
Se presentó la Messi Cup: ¿de qué se trata el torneo juvenil internacional?

Lionel Messi anunció la creación de una nueva competición formativa que lleva su apellido: Messi Cup. Mediante una publicación en redes, el argentino anunció que el certamen se disputará del 9 al 14 de diciembre de 2025, estará destinado a la categoría Sub16 y tendrá como sede principal a la ciudad de Miami.

Además, se espera que el evento combine fútbol formativo y entretenimiento, con actividades paralelas abiertas al público. Los ocho equipos participantes serán el Inter Miami (Estados Unidos), Barcelona F.C (España), River Plate (Argentina), Chelsea (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Atlético de Madrid (España), Newell’s (Argentina) y Manchester City (Inglaterra).

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. Espero que les guste”, expresó Lionel Messi en la descripción de su publicación de redes sociales.

La revelación de Messi

La Messi Cup se perfila como un certamen de inferiores con una impronta internacional inédita, que busca reunir a las futuras estrellas del fútbol mundial en un entorno competitivo y formativo. Será una vidriera excepcional para jóvenes promesas que sueñan con seguir los pasos de sus ídolos y alcanzar el fútbol profesional.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Con la participación de academias de clubes de primer nivel, el torneo ofrecerá una oportunidad única para que jugadores Sub-16 vivan la experiencia de representar a sus instituciones frente a rivales de distintos continentes, potenciando su crecimiento deportivo y personal.

La iniciativa refleja la visión de capitán argentino sobre la importancia de invertir en el desarrollo juvenil. Al impulsar un torneo de estas características, el capitán argentino busca dejar una huella en las nuevas generaciones, promoviendo los valores del esfuerzo, la superación y el juego limpio.

Más que una competencia, la Messi Cup se presenta como un proyecto educativo y deportivo que rinde homenaje al fútbol formativo y al espíritu que acompañó toda la carrera del rosarino.

Messi Lionel Messi Miami
Noticias relacionadas
video: el golazo de lionel messi para inter miami tras ser liberado por la seleccion

Video: el golazo de Lionel Messi para Inter Miami tras ser liberado por la Selección

los saludos de lionel messi y angel di maria a rosario por los 300 anos

Los saludos de Lionel Messi y Ángel Di María a Rosario por los 300 años

messi brillo y guio al inter miami a la goleada ante el new england revolution

Messi brilló y guió al Inter Miami a la goleada ante el New England Revolution

inglaterra goleo y es el primer clasificado de europa al mundial 2026

Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Lo último

Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

Último Momento
Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!, el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

"¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!", el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

Fútbol argentino y crisis dirigenciales: cuando los hinchas toman el control

Fútbol argentino y crisis dirigenciales: cuando los hinchas toman el control

Ovación
Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

Medrán: Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar

Medrán: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Unión busca destrabar el pago de sueldos tras el embargo por el caso Malcorra

Unión busca destrabar el pago de sueldos tras el embargo por el caso Malcorra

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos