Se presentó la Messi Cup: ¿de qué se trata el torneo juvenil internacional?

Lionel Messi anunció la creación de una nueva competición formativa que lleva su apellido: Messi Cup . Mediante una publicación en redes, el argentino anunció que el certamen se disputará del 9 al 14 de diciembre de 2025, estará destinado a la categoría Sub16 y tendrá como sede principal a la ciudad de Miami .

Además, se espera que el evento combine fútbol formativo y entretenimiento, con actividades paralelas abiertas al público. Los ocho equipos participantes serán el Inter Miami (Estados Unidos), Barcelona F.C (España), River Plate (Argentina), Chelsea (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Atlético de Madrid (España), Newell’s (Argentina) y Manchester City (Inglaterra).

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. Espero que les guste”, expresó Lionel Messi en la descripción de su publicación de redes sociales.

La revelación de Messi

La Messi Cup se perfila como un certamen de inferiores con una impronta internacional inédita, que busca reunir a las futuras estrellas del fútbol mundial en un entorno competitivo y formativo. Será una vidriera excepcional para jóvenes promesas que sueñan con seguir los pasos de sus ídolos y alcanzar el fútbol profesional.

Con la participación de academias de clubes de primer nivel, el torneo ofrecerá una oportunidad única para que jugadores Sub-16 vivan la experiencia de representar a sus instituciones frente a rivales de distintos continentes, potenciando su crecimiento deportivo y personal.

La iniciativa refleja la visión de capitán argentino sobre la importancia de invertir en el desarrollo juvenil. Al impulsar un torneo de estas características, el capitán argentino busca dejar una huella en las nuevas generaciones, promoviendo los valores del esfuerzo, la superación y el juego limpio.

Más que una competencia, la Messi Cup se presenta como un proyecto educativo y deportivo que rinde homenaje al fútbol formativo y al espíritu que acompañó toda la carrera del rosarino.