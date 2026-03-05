Uno Santa Fe | Ovación | Copa

Se presentó la segunda edición masculina de la Copa Túnel Subfluvial

En el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná se desarrolló el lanzamiento de la Copa Túnel Subfluvial 2026 que dará comienzo el 11 de marzo

5 de marzo 2026 · 08:32hs
Presentaron la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial en Paraná.

En el Centro de Convenciones de la capital entrerriana se llevó a cabo el evento de presentación oficial de la Copa Túnel Subfluvial de la cual el próximo miércoles 11 se empezará a jugar su segunda edición para el fútbol masculino. Los 16 equipos estuvieron representados por su manto sagrado, por sus jugadores y por los dirigentes de cada club.

Paraná y Santa Fe renuevan el clásico de las dos orillas

El lanzamiento se realizó anoche en el Centro Provincial de Convenciones, donde autoridades de la Liga Paranaense de Fútbol y la Liga Santafesina encabezaron el acto junto a dirigentes y representantes de las instituciones participantes.

La Copa, que tuvo una primera edición con buena respuesta de público y fuerte repercusión deportiva, buscará consolidarse dentro del calendario regional como una competencia estable y atractiva tanto para jugadores como para hinchas. El formato será de eliminación directa, con cruces de ida y vuelta. El camino hacia la final ya está definido y comenzará el 11 de marzo con los encuentros de octavos.

Por el lado de la Liga Paranaense de Fútbol competirán en esta edición 2026 Patronato, Belgrano, Atlético Paraná, Don Bosco, Sportivo Urquiza, Oro Verde, Instituto y Atlético Neuquén Club.

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo destacó la realización del certamen.

En representación de la Liga Santafesina participarán Colón, Unión, La Salle Jobson, Universidad Nacional del Litoral, Nacional, Cosmos, Gimnasia e Independiente de Santo Tomé. En la primera fase, los cruces serán: Patronato enfrentará a La Salle Jobson, comenzando como visitante. Belgrano se medirá ante Nacional. Don Bosco jugará frente a Universidad Nacional del Litoral.

Sportivo Urquiza tendrá como rival a Colón. Atlético Paraná chocará con Independiente de Santo Tomé. Oro Verde se cruzará con Cosmos. Atlético Neuquén enfrentará a Gimnasia y Esgrima. Instituto abrirá la serie ante Unión. El calendario continuará con cuartos de final en abril, semifinales en mayo y las finales previstas para el 4 y 18 de junio.

La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

En cuanto a dirigentes estuvieron los presidentes de ambas ligas, Leandro Birollo y Alejando Schneider. Desde el lado de la Santafesina también asistieron el tesorero Fabricio Galateo, el vice Herbert Bassitta, el Secretario de Torneos Gastón Olivera, el Director de Capacitaciones Gustavo Ferroglio y los funcionarios del Colegio de Árbitros, Gustavo Rossi, Gonzalo Rodríguez y Manuel Sánchez.

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, subrayó el trabajo conjunto entre ambas entidades. “Cuando dos instituciones se unen con objetivos claros, los resultados aparecen. La experiencia anterior demostró que hay entusiasmo de los clubes y del público. Esta nueva edición apunta a consolidar ese camino y elevar el nivel deportivo”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, Alejandro Schneider, destacó la consolidación del certamen y el crecimiento institucional que generó en su primera experiencia. “Estamos felices por una nueva edición. Sin dudas que esta segunda estará llena de grandes partidos y bellas jornadas tanto en Paraná como en Santa Fe”, expresó.

En el Centro de Convenciones de la capital entrerriana se lanzó el certamen que organiza la Liga Santafesina y la Paranaense.

También fueron partícipes el Secretario de Deportes de la provincia de Entre Ríos, Sebastián Uranga, el Subsecretario de la Municipalidad de Paraná y vice de la Paranaense, Juan Arbitelli, y el Vice Intendente del municipio anfitrión, David Cáceres.

El dirigente remarcó que el torneo superó las expectativas iniciales y fortaleció el vínculo entre ambas ligas. “El año pasado era una apuesta importante y existía incertidumbre. Hoy podemos decir que fue una decisión acertada. Se generó una competencia atractiva, con estadios acompañando y con clubes comprometidos. Eso nos da respaldo para redoblar el esfuerzo”, señaló Alejandro Schneider.

Además, coincidieron en que la competencia no sólo eleva la vara deportiva, sino que también fortalece la integración institucional entre ambas capitales y proyecta a los futbolistas hacia nuevos desafíos dentro del ámbito nacional.

