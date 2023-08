Se presentó la visita de Los Pumas Classics en Santa Fe

Los Pumas Classics.jpg El presidente de la Unión Santafesina de Rugby destacó la importancia de contar con Los Pumas Classics en la ciudad.

El cronograma oficial de este gran evento en Santa Fe es el siguiente: 10.30, encuentro de rugby infantil en cancha 1, 2 y 3 del anexo; 12.15, charla y clínica a cargo de Pumas Classics, Pumpas y San Agustín Rugby en cancha 1, y también a esa misma hora, partido de la M17 en cancha 2 de CRAI. A las 13, habrá una demostración del seleccionado argentino de rugby en silla de rueda, y a las 14, en cancha 1, el cotejo entre Pumpas y San Agustín. A las 15, se medirán Pumas Classic con Invitación XV en cancha 1, y a las 16, CRAI jugará con Los Tordos de Mendoza por la reválida del Torneo del Interior B.

Un evento de gran importancia

"Todo arrancó muy artesanal con mi amigo el Chapa Branca, cuando estuvimos en Salta hace dos meses atrás, porque la mayoría de los jugadores Classic y muchos de los entrenadores no conocían Santa Fe. Propuse venir a mi ciudad con el equipo, y en ningún momento dudaron, lo único es que me dijeron que lo arme. Se transformó en una linda movida, a la cual enseguida recibí el apoyo de la Unión Santafesina y del CRAI" expresó Emiliano Dalla Fontana.

El Chapa Branca.jpg El Chapa Branca, símbolo de Los Pumas de los 80, y referente del CASI, llegó para vivir la fiesta en el CRAI.

El ex jugador del CRAI y organizador de este evento indicó que "iba a ser entre Argentina Legends y Santa Fe Invitación, pero después comenzamos a pensar y se extendió al organizar un encuentro de rugby infantil con clubes de la zona por lo que esperamos unos 1500 jugadores, se jugará el partido entre Pumpas XV con San Agustín de Rosario, y también habrá un encuentro de rugby femenino. Previamente habrá unas charlas del Chapa y posteriormente el tradicional tercer tiempo".

"Para nosotros el rugby pasa no solamente por ingresar a una cancha, como dice Chapa siempre, no te sirve si no formas personas. Un dato importante es que no se cobra entrada, pero si estamos con una colecta a partir de una iniciativa de una madre, que se pone siempre en todas las actividades que se hacen. Se trata de Gero que tuvo un accidente y falleció el año pasado. Se tienen que llevar alimentos no perecederos o un juguete, y se le va a dar a cambio un juguete" detalló Dalla Fontana.

A su turno, Ignacio Martínez Kerz, expresó que "el gobernador Omar Perotti está muy contento con el desarrollo que ha tenido el rugby en todo el territorio provincial, y especialmente en la ciudad de Santa Fe, en donde se viene generando un trabajo que genera la Unión Santafesina. Con las finales del Regional y ahora este evento, genera un movimiento de turismo interno que es muy importante para todos".

El funcionario comentó que "ahora estamos apuntalando a Emiliano y todo su equipo de trabajo, nos convocaron para apoyar este encuentro en el CRAI, que va a generar un movimiento de gente muy importante. Será una actividad comercial y deportiva, que viene a reforzar el trabajo que hace la USR en el desarrollo y difusión de uno de los deportes que representa valores muy importantes para la sociedad".

Una marca registrada del rugby argentino

El ex segunda línea de Los Pumas, Eliseo Branca, señaló que "estamos muy contentos de estar en Santa Fe, una vez que uno dejó de ser jugador y que diste todo dentro de la cancha, hay que seguir dando, pero ahora desde afuera. Una manera de hacerlo es llevar el juego, todos lo que implica ser jugador de rugby. No rugbier, porque en los últimos tiempos es una palabra que estuvo un poco bastardeada. Pero un rugbier es una persona que va al club, que quiere progresar y ser una persona de bien".

Ignacio Martínez Kerz.jpg Ignacio Martínez Kerz llevó el mensaje del gobernador Perotti y resaltó el crecimiento del rugby en la región.

Surgido en el CASI, jugó 39 partidos con la camiseta de Los Pumas en la década del 80, con 65 años, el Chapa explicó que "la idea es llevar a los chicos que esas bases del rugby, que nos vean, yo no voy a jugar porque soy el entrenador, pero los chicos que, si lo van a hacer, pero tienen ese fuego adentro que fue la razón por la que llegaron cada uno en su época a Los Pumas. Hay varios jugadores que muchos van a conocer como Tiesi, Borge, Madero, y tantos otros".

El contador Enrique Patrizi sostuvo que "todos estos eventos constituyen algo muy importante, y lo menos que podemos hacer como Unión es apoyarlo, y felicitarlos por toda esta movida, porque no tengo dudas que va a ser una gran fiesta. La presencia de los Pumas Classic, por lo que representan y significan para nuestro deporte, es muy trascendente tenerlos en Santa Fe".

"Realmente estamos muy contentos de recibirlos, y esto se da todo en un clima de fiesta. Entonces la USR, lo que tiene que hacer es acompañarlos y apoyarlos. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para que este evento se desarrolle de la manera que esperamos. Hablamos de más de 2000 personas que estarán disfrutando de esta convocatoria en el CRAI, y eso para el rugby es trascendente" consideró el presidente de la Unión Santafesina de Rugby.