Uno Santa Fe | Santa Fe | Créditos Nido

Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del 20° sorteo y se entregarán otros 300 préstamos

El Gobierno de Santa Fe realizará un nuevo sorteo de los créditos hipotecarios entre el 16 y 17 de marzo

16 de marzo 2026 · 07:24hs
Un nuevo sorteo de Créditos Nido

gentileza

Un nuevo sorteo de Créditos Nido

El Gobierno de Santa Fe realizará una nueva instancia del programa de créditos hipotecarios con la tasa más baja del país. Los sorteos se harán el 16 y 17 de marzo y sumarán otros 300 beneficiarios.

Más de 46 mil santafesinos participarán del 20° sorteo mensual de los créditos hipotecarios Nido, el programa impulsado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe junto al Banco Municipal, que ofrece financiamiento para vivienda con una de las tasas de interés más bajas del país.

En esta nueva instancia se sortearán 300 créditos, que se sumarán a los 6.158 ya adjudicados desde el lanzamiento del programa.

El sorteo se realizará en dos jornadas consecutivas en la sede de la Lotería de Santa Fe.

  • Lunes 16 de marzo: se sortearán los créditos correspondientes a los departamentos Rosario y La Capital.
  • Martes 17 de marzo: será el turno de los 17 departamentos restantes de la provincia.

Ambas jornadas serán transmitidas en vivo por el canal de YouTube del Gobierno de Santa Fe, con soporte técnico de RTS, y autoridades provinciales brindarán detalles sobre los resultados y el avance del programa.

Créditos Nido: inscripción abierta todo el año

Desde el Gobierno provincial recordaron que la inscripción a los créditos Nido permanece abierta de forma permanente a través del sitio oficial www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.

Pueden acceder al programa quienes:

  • Residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024
  • Sean personas solas o grupos familiares
  • Posean ingresos demostrables equivalentes a dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil para créditos de vivienda
  • Tengan ingresos de al menos un Salario Mínimo para la línea de terminación de viviendas
  • Sean trabajadores en relación de dependencia o autónomos
  • No posean otras propiedades

Además, cada inscripción atraviesa una evaluación crediticia según los criterios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En caso de no superar ese filtro, los interesados pueden regularizar su situación y volver a inscribirse en el programa.

Cómo funcionan los créditos Nido en Santa Fe

El programa Nido dispone de cuatro líneas de financiamiento que totalizan $60.000 millones destinados a vivienda:

  • Construcción y adquisición de viviendas
  • Terminación de viviendas
  • Créditos individuales de gestión colectiva
  • Adquisición o construcción mediante cesión de derechos

Los plazos de devolución son:

  • Hasta 20 años para adquisición o construcción de vivienda
  • Hasta 5 años para terminación de viviendas

En cuanto a los montos máximos, los beneficiarios pueden solicitar:

  • Hasta $100 millones para construcción o compra de vivienda
  • Hasta $25 millones para finalización de obras

La tasa hipotecaria más baja del sistema financiero

Uno de los principales atractivos del programa es su baja tasa de interés, que se ubica entre las más accesibles del sistema financiero argentino.

Las cuotas se calculan bajo el esquema UVA + 4,2 % para la demanda general, mientras que los beneficiarios que cobren sus haberes en el Banco Municipal acceden a una tasa preferencial de UVA + 3 %

Créditos Nido Gobierno de Santa Fe sorteo
Noticias relacionadas
clima en santa fe: jornada muy calurosa para este lunes con lluvias y tormentas en camino

Clima en Santa Fe: jornada muy calurosa para este lunes con lluvias y tormentas en camino

Una nueva medida de fuerza de los docentes universitarios en Santa Fe

Semana de paro en universidades públicas: docentes denuncian una caída salarial del 34%

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

El fiscal Leandro Benegas fue imputado por abusos sexuales cometidos hace más de quince años en Vera.

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Lo último

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Último Momento
Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Ovación
Otra vez perjudicado: ¿hay una mano negra de los arbitrajes contra Unión?

Otra vez perjudicado: ¿hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"