Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del 20° sorteo y se entregarán otros 300 préstamos

El Gobierno de Santa Fe realizará un nuevo sorteo de los créditos hipotecarios entre el 16 y 17 de marzo

El Gobierno de Santa Fe realizará una nueva instancia del programa de créditos hipotecarios con la tasa más baja del país. Los sorteos se harán el 16 y 17 de marzo y sumarán otros 300 beneficiarios.

Más de 46 mil santafesinos participarán del 20° sorteo mensual de los créditos hipotecarios Nido , el programa impulsado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe junto al Banco Municipal , que ofrece financiamiento para vivienda con una de las tasas de interés más bajas del país .

En esta nueva instancia se sortearán 300 créditos, que se sumarán a los 6.158 ya adjudicados desde el lanzamiento del programa.

El sorteo se realizará en dos jornadas consecutivas en la sede de la Lotería de Santa Fe.

Lunes 16 de marzo: se sortearán los créditos correspondientes a los departamentos Rosario y La Capital .

se sortearán los créditos correspondientes a los departamentos . Martes 17 de marzo: será el turno de los 17 departamentos restantes de la provincia.

Ambas jornadas serán transmitidas en vivo por el canal de YouTube del Gobierno de Santa Fe, con soporte técnico de RTS, y autoridades provinciales brindarán detalles sobre los resultados y el avance del programa.

Créditos Nido: inscripción abierta todo el año

Desde el Gobierno provincial recordaron que la inscripción a los créditos Nido permanece abierta de forma permanente a través del sitio oficial www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.

Pueden acceder al programa quienes:

Residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024

Sean personas solas o grupos familiares

Posean ingresos demostrables equivalentes a dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil para créditos de vivienda

para créditos de vivienda Tengan ingresos de al menos un Salario Mínimo para la línea de terminación de viviendas

para la línea de terminación de viviendas Sean trabajadores en relación de dependencia o autónomos

No posean otras propiedades

Además, cada inscripción atraviesa una evaluación crediticia según los criterios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En caso de no superar ese filtro, los interesados pueden regularizar su situación y volver a inscribirse en el programa.

Cómo funcionan los créditos Nido en Santa Fe

El programa Nido dispone de cuatro líneas de financiamiento que totalizan $60.000 millones destinados a vivienda:

Construcción y adquisición de viviendas

Terminación de viviendas

Créditos individuales de gestión colectiva

Adquisición o construcción mediante cesión de derechos

Los plazos de devolución son:

Hasta 20 años para adquisición o construcción de vivienda

para adquisición o construcción de vivienda Hasta 5 años para terminación de viviendas

En cuanto a los montos máximos, los beneficiarios pueden solicitar:

Hasta $100 millones para construcción o compra de vivienda

para construcción o compra de vivienda Hasta $25 millones para finalización de obras

La tasa hipotecaria más baja del sistema financiero

Uno de los principales atractivos del programa es su baja tasa de interés, que se ubica entre las más accesibles del sistema financiero argentino.

Las cuotas se calculan bajo el esquema UVA + 4,2 % para la demanda general, mientras que los beneficiarios que cobren sus haberes en el Banco Municipal acceden a una tasa preferencial de UVA + 3 %