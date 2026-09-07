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Lautaro Martínez, sobre Julián Álvarez: "No está atravesando un momento fácil"

El delantero Lautaro Martínez hizo mención al conflicto que envuelve al atacante Julián Álvarez con Atlético de Madrid

7 de septiembre 2026 · 18:25hs
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Lautaro Martínez, sobre Julián Álvarez: No está atravesando un momento fácil

El delantero Lautaro Martínez hizo mención al conflicto que envuelve al atacante Julián Álvarez con el Atlético de Madrid, compañero suyo en la Selección Argentina, y le deseó “que se ponga bien pronto”.

El capitán del Inter de Milán aseguró haber conversado con su compañero por mensajes y le mandó “todo su apoyo” en una situación complicada desde lo contractual.

Lautaro Martínez respaldó a Julián Álvarez

Julián Álvarez fue el protagonista de la gran novela del mercado de pases europeo, ya concluido, al haber tenido una disputa con el Colchonero mientras demostraba sus intenciones de ser vendido al Barcelona, que no fueron cumplidas.

Luego de un verano europeo en el que Julián Álvarez fue tapa de todos los diarios en medio de un extenso conflicto que ni siquiera tuvo un respiro durante la disputa del Mundial 2026, en el que el representativo argentino fue subcampeón, Lautaro Martínez se refirió al caso del delantero argentino.

En la conferencia de prensa previa al inicio de la edición 2027 de la UEFA Champions League, en la que el Inter se estrenará ante el Real Madrid español este martes 8 de septiembre desde las 16:00 (horario argentino), el delantero que pasó por las inferiores de Racing comentó haberle mostrado “todo su apoyo” al exjugador de River y el Manchester City inglés.

“Más allá de que peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo” continuó Lautaro Martínez, que también dejó claro que “el momento que está atravesando no es fácil” y responsabilizó a la dirigencia encabezada por Enrique Cerezo Torres, presidente del club madrileño, por ser quienes tomaron la decisión de mantenerlo en el club rojiblanco a pesar de su descontento.

Por último, el capitán del conjunto italiano le deseó lo mejor al atacante de 26 años, augurándole que se “ponga bien pronto” para poder “seguir demostrando que es un grandísimo jugador y uno de los mejores del mundo”.

Lautaro Martínez Julián Álvarez Atlético de Madrid
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