Se puso en marcha el Torneo del Interior A de rugby

Suerte dispar para los elencos santafesinos en el kick off del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby, ya que CRAI se trajo un cotizado triunfo en su visita a Villa Warcalde, y Santa Fe Rugby una derrota desde el Parque Urquiza de Paraná. Los Gitanos derrotaron a La Tablada de Córdoba con un penal de la Mona Beltramino, y los Tricolores, tuvieron en Santiago Mendicino uno de los puntos altos, pero no le alcanzó.

Por la Zona 1, Marista bajó en Mendoza al último campeón Tucumán Lawn Tennis y lo venció 41-38. Por el mismo grupo, Palermo Bajo cayó ante Gimnasia y Esgrima de Rosario en casa por 25-29. En la Zona 2, en Paraná, Estudiantes venció 32-22 a Santa Fe RC; y Jockey Club de Córdoba pisó fuerte como visitante y le ganó 29-22 a Los Tordos.

En lo que refiere a la Zona 3, CRAI se impuso por la mínima 35-34 ante La Tablada de Córdoba en Villa Warcalde, y el otro equipo cordobés del grupo, Córdoba Athletic, venció a Jockey Club de Rosario a domicilio por 31-26. Por su parte, en la Zona 4, Tala RC le ganó a Duendes RC por 28-24; y Urú Curé hizo lo propio 26-19 ante CURNE.

rugby torneo del interior crai tablada y sfrc cae 2.jpg Los Gitanos superaron en Villa Warcalde a La Tablada por 35 a 34 y ahora recibirán a Jockey (R). gentileza Pato Otero

La próxima semana, precisamente el sábado 22 de marzo, será el turno de la fecha 2 del TDI A, y de la presentación de una nueva edición del TDI B. En la Zona 1 jugarán Tucumán Lawn Tenis con Palermo Bajo, y Gimnasia y Esgrima de Rosario con Marista de Mendoza. En la Zona 2, Santa Fe Rugby recibirá a Los Tordos de Mendoza en Sauce Viejo, y Jockey Club de Córdoba a Estudiantes de Paraná. En la Zona 3, Córdoba Athletic jugará con La Tablada, y CRAI será anfitrión de Jockey Club de Rosario en la autopista. En la Zona 4, Duendes se medirá con Urú Curé de Río Cuarto, y en Resistencia, CURNE lo hará con Tala de Córdoba.

rugby torneo del interior crai tablada y sfrc cae.jpg Santa Fe Rugby cayó derrotado ante Estudiantes de Paraná en el Parque Urquiza. Gentileza Tercer Tiempo Rugby

Síntesis:

La Tablada 34- CRAI 35

La Tablada: Agustín Basly, Martín Tobal y Ramiro Valdes Iribarren; Federico Rolotti e Ignacio Calas; Tomás Altamira, Francisco Udrisard y Facundo Alemanno; Francisco Bini y Estanislao Gómez; Mateo Revol, Bautista Echeverría; Gastón Revol, Nicolás Olguín y Felipe Peláez. Entrenador: Juan Cruz Legora. Luego ingresaron: Juan Ignacio Greising Revol, Gastón Acosta, Lucas Rolotti, Juan Cruz Caballero, Juan Pablo Rojas, Fausto Echeverría y Santiago Otero

CRAI alistó a: Gonzalo Liendo, Luciano Simino y José Canuto (capitán); Santiago Carreras y Mariano Torres; Pablo Ferreyra, Tomás Schinner y José Ignacio Gálvez; Alejandro Molinas y Facundo Beltramino; Mateo Fauda, Agustín Giménez, Justo Barcojo, Augusto Fabris y Luca Pecce. Entrenador: Goli Fernández. Luego ingresaron: Nicasio Miguel, Enzo Abraham, José Dogliani, Ignacio Parodi, Benjamín Gómez Monzón y Facundo Cimadevilla.

Primer tiempo: 4´ try Augusto Fabris convertido por Facundo Beltramino, 8´ try Martín Tobal convertido por Estanislao Gómez, 21´ try Mateo Revol convertido por Gómez, 36´ try Facundo Alemano convertido por Gómez.

Segundo tiempo: 4´ try Luciano Simino convertido por Beltramino, 9´ penal Beltramino, 12´ penal Gómez, 15´ try Santiago Carreras convertido por Beltramino, 19´ penal Beltramino, 25´ try Francisco Udrisard convertido por Felipe Peláez, 34´ penal Felipe Peláez, 36´ try Beltramino, 40´ penal Beltramino.

Referee: Federico Solari – URNE

Cancha: La Tablada de Córdoba (sede el Bosque).