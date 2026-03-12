Santa Fe tendrá un jueves húmedo y caluroso y el fin de semana podría llegar con lluvias El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 12 de marzo 2026 · 07:31hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada húmeda, con sol y algunas nubes y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.8° y se espera que la máxima alcance los 32°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, nuevamente se observa el mantenimiento de la configuración de las masas de aire de los últimos días por lo que se espera un día similar al de ayer. No obstante ello, y producto del aumento de los aportes de aire desde el noreste por un lado y del avance de un sistema frontal relativamente frío hacia la región, se espera que las condiciones comiencen a presentar una tendencia gradual a inestabilizarse con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas a partir del sábado por la tarde o tarde/noche. Este proceso debería ir acompañado de una suave tendencia en ascenso de las temperaturas, las cuales no deberían elevarse en exceso respecto de los rangos observados en días anteriores.

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 19° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al noreste por momentos.

En tanto se espera que el fin de semana comience con un sábado mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche con condiciones algo inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles hacia la tarde o tarde/noche. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 20° y suave descenso de las máximas, 30° Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste, rotando al sur, con oscilaciones entre el oeste y el sureste. Por último, domingo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 17° y suave ascenso de las máximas, 33°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al noreste.