Se puso en marcha la 1ª fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Con las goleadas de Universidad del Litoral y La Perla del Oeste, y las victorias de Sportivo Guadalupe y Colón (SJ) se puso en marcha el Apertura de Primera A

Gran arranque tuvo Universidad del Litoral en el Apertura liguista al golear a Deportivo Santa Rosa.

Se puso en marcha el campeonato Apertura de Primera A Polaca Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Se jugó parcialmente porque quedan pendiente dos compromisos con equipos que están jugando otras competiciones oficiales. En el primer capítulo se registraron las goleadas de Universidad del Litoral sobre La Casita, y de La Perla del Oeste sobre el Pistolero en Recreo Sur. Por su parte, Sportivo Guadalupe le ganó por la mínima diferencia a Unión y San Justino cayó ante el ascendido Las Flores II. En barrio Roma, en el final del cotejo, con un gol de Vicario, Ateneo Inmaculada igualó 1 a 1 con Newell´s.

Tal como estaba previsto se abrió el telón para un nuevo año del fútbol grande de la Liga Santafesina, comenzó a jugarse la primera jornada del Apertura José Luis Burtovoy. El arranque fue con dos goleadas. En Colonia San José, Universidad del Litoral goleó por 6 a 1 al ascendido Deportivo Santa Rosa con el arbitraje de Lucas Muga. Los goles para los dirigidos por Carlos Garcia llegaron por intermedio de Santiago Cancellieri en dos oportunidades, Brian Giménez, Benjamín Quirelli, Tomás Farías y Brian Tarragona, mientras que para la escuadra de Santa Rosa de Lima descontó Galo Penida.

image Sportivo Guadalupe se impuso por la mínima diferencia a Unión con gol de Coco Ledesma.

En Recreo Sur, se registró la otra goleada de la fecha, ya que La Perla del Oeste superó a Gimnasia y Esgrima por 4 a 1 bajo el arbitraje de Alejandro Aguilera. Los goles para los dirigidos por Andrés Formento llegaron por intermedio de Mauro Romero, Alan Aranda y dos de Germán Mayenfisch, mientras que para los de Ciudadela descontó Facundo Sabattini.

En el estadio Eladio Rosso, con gol de Coco Ledesma, Sportivo Guadalupe venció a Unión de Santa Fe por 1 a 0, mientras que en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo doblegó a La Salle Jobson con goles de Claudio Albarracín y Maximiliano Osurak. En el Alberto Garau, el ascendido Las Flores II venció con un tanto de Brian Segovia a Sanjustino. Además, en barrio Roma, con un gol de Martín Vicario ya en tiempo de descuento, Ateneo Inmaculada igualó 1 a 1 con Newell`s. El gol para el rojinegro lo consiguió Brian Rego.

El miércoles 1, a las 21, en el predio Nery Pumpido, Cosmos será anfitrión de Náutico El Quillá, mientras que en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé jugará con Ciclón Racing con el referato de Joaquín Urbani. Las principales posiciones quedaron de este modo: Universidad, La Perla, Colón de San Justo, Colón de Santa Fe, Sportivo Guadalupe, Juventud Unida y Las Flores II 3.

image En el Mercedes Alesso de Bieler, el Conquistador venció al conjunto lasallano por 2 a 0.

En la próxima fecha se medirán: La Perla del Oeste con Sportivo Guadalupe, Gimnasia y Esgrima con Independiente, Juventud Unida con Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada con Nobleza de Recreo, La Salle Jobson con Cosmos, Academia Cabrera con Newell`´s, Colón con Ciclón Norte, Unión con Las Flores II, El Quillá con Colón de San Justo, Nacional con Universidad y Deportivo Santa Rosa con Sanjustino.

Resultados 1ª fecha Primera División A

Ciclón Norte 0 – Juventud Unida 1 (Sharo Yennerich)

Las Flores II 1 (Brian Segovia) – Sanjustino 0

Academia AC 1 (Luciano Frutos) – Colón 2 (Mateo Giorza y Francisco Gosso)

Sportivo Guadalupe 1 (Leandro Ledesma) – Unión 0

Newell’s Old Boys 1 (Brian Rego) – Ateneo Inmaculada 1 (Martín Vicario)

Colón de San Justo 2 (Claudio Albarracín y Maximiliano Osurak) – La Salle Jobson 0

La Perla del Oeste 4 (Germán Mayenfisch x2, Alan Aranda y Mauro Romero) – Gimnasia y Esgrima 1 (Facundo Sabattini)

Universidad 5 (Joaquín Volentiera x3, Giovanni Gilig y Gonzalo Torrielli e/c) – Deportivo Santa Rosa 1 (Galo Penida)

Deportivo Nobleza 2 (Cristian Ortíz y Elías Candia) – Nacional 2 (Mirko Mansilla y Gabriel Gómez)