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Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina anunció el tema elegido para acompañar la estadía del sumo pontífice en el país, prevista del 8 al 11 de noviembre

24 de septiembre 2026 · 10:55hs
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La canción oficial del Papa León XIV publicada por la Conferencia Episcopal Argentina

La canción oficial del Papa León XIV publicada por la Conferencia Episcopal Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentó este jueves la canción oficial para recibir al Papa León XIV durante su visita a la Argentina. El sumo pontífice arribará al país el próximo domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, donde estará visitando Buenos Aires, Córdoba y Luján.

"¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!", anunció la Iglesia católica a través de sus redes sociales, donde difundió la pieza seleccionada en el marco de un concurso nacional. Los autores de la canción son Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, dos músicos de Villa Carlos Paz.

El certamen buscó una composición original e inédita en castellano, con una duración de entre dos y cuatro minutos. La convocatoria estuvo dirigida a compositores argentinos mayores de 18 años y no estableció un género musical específico.

LEER MÁS: La Iglesia de Santa Fe sobre la visita del Papa León XIV: "Esperamos que renueve la esperanza y el impulso misionero"

Según informó la Conferencia Episcopal Argentina, las obras recibidas atravesaron un proceso de evaluación anónimo. El objetivo consistió en seleccionar una canción que pudiera representar al conjunto de los argentinos para acompañar los preparativos y las actividades previstas durante su estadía.

El Episcopado destacó la diversidad de propuestas recibidas: "Ha sido muy hermoso reconocer voces de las más variadas: voces de niños, de jóvenes, de adultos, de comunidades, que nos trajeron sus acentos y ritmos propios de los más diversos lugares del país".

"Confiamos en que todos los argentinos podamos sentirnos expresados en ella y la cantemos con mucho gozo", agregó el comunicado oficial.

>> Leer más: El gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

La obra elegida se articula con el lema "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", presentado por la CEA el 21 de septiembre.

La Conferencia Episcopal difundió además un mensaje para acompañar la presentación de la canción: "Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del concurso nacional".

"Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza", completó el comunicado.

La letra completa de la canción "Argentina con el papa León"

Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

Papa León XIV canción Argentina
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