En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

El conjunto asiático le ganó por 3-0 a la Tri por el amistoso internacional, con goles de Oh Hyeon-Gyu, Heung-Min Son y Dong-Gyeong Lee

El estreno de Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador fue con una derrota por 3-0 ante Corea del Sur. La Tri no pudo contra los asiáticos que, en una ráfaga, se pusieron en ventaja en el amistoso internacional.

En la primera parte no hubo chances importantes ni destacadas, pero sí varias amonestaciones, particularmente para los sudamericanos. Ya en el complemento, a los 10 minutos de su inicio, Oh Hyeon-Gyu abrió el marcador gracias a una salida muy veloz de los coreanos y un posterior desvío en la definición del delantero. Unas jugadas más tarde, Son convirtió un golazo de tiro libre para poner a su selección arriba por dos tantos. En el final del partido, Dong-Gyeong Lee marcó el 3-0 definitivo.

Para su debut al frente de la Tri, Gallardo puso un once inicial lógico con cinco cambios con respecto a lo que fue el último partido de Sebastián Beccacece en el Mundial 2026, en la derrota por 2-0 en los dieciseisavos ante México: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Jackson Porozo, Wilian Pacho, Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Alan Franco; Keny Arroyo, John Yeboah, Nilson Angulo; y Jordy Caicedo.

Las ausencias, que sí estuvieron en la última Copa del Mundo, son las de Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata que están lesionados o recién superaron problemas físicos que impidieron su convocatoria. Enner Valencia había anunciado su retiro de la selección ecuatoriana antes de su llegada a Boca.