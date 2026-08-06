Continúan la disputa de la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Con las victorias de El Quillá, Ateneo Inmaculada y Unión se avanzó en la disputa del capítulo 20 del Apertura de Primera A, que volvió a tener otros encuentros postergados

En el marco de la penúltima fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol, se registraron en la noche del miércoles otros tres encuentros con victorias de Náutico El Quillá, Ateneo Inmaculada y Unión de Santa Fe, mientras que otros tres choques fueron postergados y deberán ser reprogramados.

Recordemos que en la noche del martes se produjeron los triunfos de Colón de San Justo sobre Cosmos FC por 4 a 2, Independiente de Santo Tomé ante Juventud Unida por 1 a 0, Ciclón Norte de Cayastá por 1 a 0 sobre Nacional, y la igualdad de La Salle Jobson con Las Flores II sin goles en el predio de Cabaña Leiva.

Avanza la disputa de la fecha 20 del Polaca Burtovoy

Este miércoles se disputaron tres nuevos encuentros del Apertura José Luis Burtovoy de la Primera División, el cual está próximo a culminar y que el sábado tendrá a sus dos máximos protagonistas brindándole a una nueva gran definición de la Liga Santafesina. En el estadio Eduardo Mono Roteta ubicado junto al lago del Parque del Sur, Náutico El Quillá volvió al triunfo al derrotar por 1 a 0 a Academia Cabrera bajo el buen arbitraje de Nicolás Mottier.

El gol que le dió el triunfo al equipo de Patita Mazzoni lo marcó el Toto Carlessi en el complemento. En el elenco lagunero hubo varios jugadores juveniles que hicieron su participación en primera, tal es el caso de , Luca Roteta (2008), Tomás Carlessi (2008), Bautista Albornoz (2008), Luciano Speranza (2009) y Facundo Balbastro (2008). Ellos se sumaron a Nicolás Cometto, Joaquín Saborido, Bautista González y Valentino Pieruccioni. El próximo sábado el Tiburón lagunero se medirá con Newell´s en barrio Roma, mientras que la Academia Cabrera recibirá a Juventud Unida de Candioti.

En el campo de deportes 8 de Enero de Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada se impuso con autoridad, ante un muy duro rival como lo es Gimnasia y Esgrima de Ciudadela por 3 a 1 bajo el referato de Ariel Correa. Se da la particularidad que el actual entrenador Pistolero, Diego Rodríguez, ha sido el responsable técnico del Colegial durante varios años, y conoce al dedillo al rival que le tocaba enfrentar.

El conjunto de Santo Tomé, Academia Cabrera, que cayó en el parque del Sur.

Los goles para el elenco de la autopista fueron convertidos por Máximo Bejarano, Matías Heredia y Conrado Peralta Pino, mientras que para la visita había abierto el marcador Alan Chamorro. En el conjunto visitante fueron expulsados Thomás Scalise y Facundo Preattoni, más el entrenador Rodríguez. En la próxima fecha, el Colegial estará visitando a La Perla del Oeste en Recreo Sur, mientras que Gimnasia y Esgrima será anfitrión de Colón de Santa Fe.

Por su parte, en el predio Nery Pumpido, Unión de Santa Fe derrotó a Universidad del Litoral por 3 a 0 ante el control de Lucas Spacessi. Para los dirigidos por Juan De Olivera, los goles fueron conseguidos por Gerónimo Faría y Nicolás Puebla en dos oportunidades. En el conjunto universitario fue expulsado Joaquín Ayala. También hubo varios amonestados en el cuadro perdedor, que en total sumaron cinco, tal es el caso de Goncebat, Giménez, Venzatti, Villordo e Iturraspe.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: La Perla del Oeste y Colón de San Justo 49; Sanjustino 42, Sportivo Guadalupe 39, La Salle Jobson 34, Juventud Unida 28; El Quillá, Ateneo Inmaculada Ciclón Racing y Colón 27; Unión de Santa Fe, Cosmos e Independiente 25; Gimnasia y Esgrima 23, Ciclón Norte, Nacional y Nobleza 21; Las Flores II, Academia Cabrera y Universidad 19, Newell´s 18, Deportivo Santa Rosa 8.

Ateneo Inmaculada cosechó una importante victoria sobre el Pistolero en cancha de Ciclón Racing.

Fueron postergados los cruces que debían sostener Colón de Santa Fe con Ciclón Racing, Deportivo Santa Rosa con Deportivo Nobleza de Recreo y Sportivo Guadalupe con Newell´s Old Boys. El próximo sábado se disputará la última fecha con los siguientes cruces: Universidad del Litoral con Sanjustino, Ciclón Racing con Sportivo Guadalupe, Newell´s con Náutico El Quillá, Independiente con Unión, Academia Cabrera con Juventud Unida, Ciclón Norte con Deportivo Santa Rosa, Las Flores II con Colón de San Justo, Nobleza con La Salle Jobson, La Perla con Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima con Colón y Cosmos con Nacional.

Síntesis

El Quillá 1- Academia Cabrera 0

El Quillá: Joaquín Saborido, Pablo Bernia, Lautaro Marchonati, Bautista Albornoz, Santiago Ingino, Juan Gómez, Luciano Speranza, Luca Roteta, Tomás Carlessi, Lucio López y Nicolás Cometto. DT: Martín Mazzoni.

Academia Cabrera: Mateo Albornoz, Thiago Ferrara, Facundo Panicali, Chelo Cantero, Gabriel Perren, Francisco Medina, Yoel Velázquez, Lautaro Grella, Tobías García, Esteban Radesca y Valentín Miño. DT. Mauricio Aguirre.

Gol: St; 13´ Tomás Carlessi (Q).

Cambios: Bautista González x Ingino, Valen Pieruccioni x Speranza, Facundo Balbastro x López, Manuel Olcese x Roteta (Q); Axel Aguirre x Radesca, Thiago Acosta x García, Axel Aguirre x Miño y Benjamín Busto x Velázquez (AC).

Amonestados: Juan Gómez, Pablo Bernia y Juan González (Q); Yoel Velázquez, Gabriel Perren y Axel Aguirre (AC).

Expulsados: Tomás García (AC) e Ignacio Presser (Q).

Árbitro: Nicolás Mottier.

Cancha: estadio Eduardo Mono Roteta (Q).