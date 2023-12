Se realizó el lanzamiento del Argentina Open ATP 250 2024

Se trata del español Carlos Alcaraz, el británico Cameron Norrie, el argentino Francisco Cerúndolo, el francés Arthur Fils, el suizo Stan Warinka, y los argentinos Facundo Díaz Acosta y Diego Schwartzman. La reunión con la prensa contó con a presencia de Martín Jaite, director del torneo, Martín Hughes, socio y director ejecutivo de Tennium LATAM, Sebastián Money, director comercial global de Grupo IEB, Francisco Cerúndolo y Facundo Díaz Acosta, dos de las grandes figuras ya confirmadas para el certamen.

Martín Jaite sostuvo que "con la confirmación de Alcaraz, Wawrinka, Fils, Cerúndolo y Norrie me animo a decir que vamos a vivir uno de los mejores torneos de nuestra historia tenísticamente hablando". El ex capitán de copa Davis explicó que "Facu Díaz Acosta y Diego Schwartzman tienen su invitación asegurada al cuadro principal del IEB+ Argentina Open 2024".

image.png Martín Jaite, organizador del Argentina Open, confirmó que el torneo contará con la distinguida presencia del español Carlos Alcaraz.

Francisco Cerúndolo indicó que "De chico venía con mi papá a ver el torneo, me acuerdo de ver un Gaudio-Nadal en 2005 que fue una locura, para mí es hermoso jugar en Buenos Aires que es mi casa y con mi gente alentando siento que tengo un plus". Por su parte, Díaz Acosta comentó que "Me encanta jugar este torneo, también tengo muchos recuerdos de verlo de chico y tener la posibilidad de jugarlo es inigualable. Agradezco enormemente la invitación, que ojalá que no sea necesaria y se la puedan dar a otro argentino".

Carlos Alcaraz sufrió una lesión a fines de 2022 que no le permitió iniciar su temporada 2023 en la gira australiana. Debido a ello, el español escogió el ATP de Buenos Aires para hacer su regreso a las pistas. En una semana fantástica, en la cual el publico lo acompañó en cada partido, el actual No. 2 del mundo se quedó con el campeonato en una gran final ante Cameron Norrie. Tras ello, confirmó su presencia para la edición 2024.

La vigésimo cuarta edición del Argentina Open, el torneo con más historia y prestigio de Sudamérica. Los primeros días, sábado 10 y domingo 11 de febrero serán con entrada libre y gratuita para vivir los partidos de la clasificación. Las del resto de la semana, así como los abonos, ya se encuentran a la venta a través de ticketek.com.ar.