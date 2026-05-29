La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 29 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 29 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 10:
- Milenio de Polonia, Juan Llerena, 1° de Mayo y San Martín
Maniobras de reconfiguración
- Pedro Ferré, Padilla, Marcial Candioti y avenida General Paz
Retiro de Línea
• 9.30 a 11.30: Beruti, Pasaje Almonacid, Pasaje Gregoria Pérez de Denis y Gobernador Freyre
Reemplazo de columna
• 10 a 12: Padre Genesio, Larrea, Grandoli y avenida Circunvalación oeste
Mantenimiento de Subestación
• 10.30 a 12.30:
- Tucumán, Eva Perón, avenida Gobernador Freyre y Francia
- Estanislao Zeballos, Espora, 1° de Mayo y San Martín
Retiro de Línea
• 11.30 a 13.30:
- Regis Martínez, Salvador del Carril, Sarmiento y Lavalle
- Por avenida General Paz, entre Salvador del Carril y Derqui
Despeje de electroductos
SANTO TOMÉ
• 7.30 a 9.30: Almirante Brown, Obispo Gelabert, Castelli y Centenario
Despeje de electroductos
• 11.30 a 13.30: Derqui, avenida 7 de Marzo, Libertad y Salta
Reemplazo de columna
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 8 a 12: Por Callejón Pinto, entre RP1 y country Ubajay
Reemplazo de postes
•12 a 14: Callejón Acería, Olegario Andrade, Silvia Guzmán y Terraplén Este
Reemplazo de columna
ARROYO LEYES
• 10 a 12: Calle 5, Calle 32 y Calle 3A arroyo Ubajay
Reemplazo de columna
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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