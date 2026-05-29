Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 29 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 29 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

• 8 a 10:

- Milenio de Polonia, Juan Llerena, 1° de Mayo y San Martín

Maniobras de reconfiguración

- Pedro Ferré, Padilla, Marcial Candioti y avenida General Paz

Retiro de Línea

• 9.30 a 11.30: Beruti, Pasaje Almonacid, Pasaje Gregoria Pérez de Denis y Gobernador Freyre

Reemplazo de columna

• 10 a 12: Padre Genesio, Larrea, Grandoli y avenida Circunvalación oeste

Mantenimiento de Subestación

• 10.30 a 12.30:

- Tucumán, Eva Perón, avenida Gobernador Freyre y Francia

- Estanislao Zeballos, Espora, 1° de Mayo y San Martín

Retiro de Línea

• 11.30 a 13.30:

- Regis Martínez, Salvador del Carril, Sarmiento y Lavalle

- Por avenida General Paz, entre Salvador del Carril y Derqui

Despeje de electroductos

SANTO TOMÉ

• 7.30 a 9.30: Almirante Brown, Obispo Gelabert, Castelli y Centenario

Despeje de electroductos

• 11.30 a 13.30: Derqui, avenida 7 de Marzo, Libertad y Salta

Reemplazo de columna

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 12: Por Callejón Pinto, entre RP1 y country Ubajay

Reemplazo de postes

•12 a 14: Callejón Acería, Olegario Andrade, Silvia Guzmán y Terraplén Este

Reemplazo de columna

ARROYO LEYES

• 10 a 12: Calle 5, Calle 32 y Calle 3A arroyo Ubajay

Reemplazo de columna

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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