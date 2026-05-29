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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 29 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

29 de mayo 2026 · 07:23hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 29 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 10:

- Milenio de Polonia, Juan Llerena, 1° de Mayo y San Martín

Maniobras de reconfiguración

- Pedro Ferré, Padilla, Marcial Candioti y avenida General Paz

Retiro de Línea

• 9.30 a 11.30: Beruti, Pasaje Almonacid, Pasaje Gregoria Pérez de Denis y Gobernador Freyre

Reemplazo de columna

• 10 a 12: Padre Genesio, Larrea, Grandoli y avenida Circunvalación oeste

Mantenimiento de Subestación

• 10.30 a 12.30:

- Tucumán, Eva Perón, avenida Gobernador Freyre y Francia

- Estanislao Zeballos, Espora, 1° de Mayo y San Martín

Retiro de Línea

• 11.30 a 13.30:

- Regis Martínez, Salvador del Carril, Sarmiento y Lavalle

- Por avenida General Paz, entre Salvador del Carril y Derqui

Despeje de electroductos

SANTO TOMÉ

• 7.30 a 9.30: Almirante Brown, Obispo Gelabert, Castelli y Centenario

Despeje de electroductos

• 11.30 a 13.30: Derqui, avenida 7 de Marzo, Libertad y Salta

Reemplazo de columna

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 12: Por Callejón Pinto, entre RP1 y country Ubajay

Reemplazo de postes

•12 a 14: Callejón Acería, Olegario Andrade, Silvia Guzmán y Terraplén Este

Reemplazo de columna

ARROYO LEYES

• 10 a 12: Calle 5, Calle 32 y Calle 3A arroyo Ubajay

Reemplazo de columna

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón Arroyo Leyes
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