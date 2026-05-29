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Santa Fe tendrá un viernes nublado y un fin de semana con temperaturas agradables

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL informó que las condiciones permanecerán estables en Santa Fe. El sábado podría presentar bancos de niebla matinales y el domingo se perfila con mayor presencia de sol

29 de mayo 2026 · 07:37hs
Santa Fe tendrá un viernes nublado y un fin de semana con temperaturas agradables

José Busiemi

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada húmeda, nublada y una temperatura de 13.7º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se mantiene la acción del sistema de alta presión con aporte de aire cálido en altura desde el oeste en la región central del país, no obstante ello en superficie gana predominio el ingreso de aire desde el sur/sureste permitiendo que las condiciones del aire cambien sensiblemente y con ello se presente una jornada mayormente nublada, a priori sin presencia de nieblas o neblinas matinales ni otros fenómenos adversos y con tendencia a despejarse hacia la tarde. Con respecto a las temperaturas, se observa una tendencia en ascenso de los registros térmicos pero manteniéndose en el rango observado durante los últimos días.

Sábado con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso: mínima 11º y máxima 20º. Vientos leves predominando del sector este, rotando al sur/sureste por momentos.

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 12º y máxima 22º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste por momentos.

Por último, lunes con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 13º y suave descenso de las máximas, 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe viernes Temperaturas
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