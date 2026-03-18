Colón, entre una baja obligada y dos posibles regresos para visitar a San Telmo

Ezequiel Medrán no podrá contar con un titular en Colón, pero podría recuperar a otro y a otra buena alternativa para visitar a San Telmo.

Colón continúa con su preparación de cara al compromiso del próximo domingo ante San Telmo, en un partido que se disputará desde las 16 en la Isla Maciel y que contará con el arbitraje de Franco Acita. Este miércoles, el plantel rojinegro se entrena en el Predio 4 de Junio, donde el entrenador Ezequiel Medrán empezará a darle forma a un equipo que tendrá, al menos, una modificación obligada.

La baja confirmada pasa por Conrado Ibarra, quien sufrió un desgarro en el encuentro ante Acassuso y estará fuera de las canchas por un período mínimo de tres semanas. De esta manera, el DT sabalero se verá forzado a meter mano en la formación para afrontar una nueva salida exigente en la Primera Nacional.

Ibarra, descartado y una baja que obliga a rearmar en Colón

La lesión muscular de Ibarra le quitó a Medrán una pieza que venía siendo utilizada en la estructura del equipo. Por eso, en medio de una semana marcada por la necesidad de reorganizar nombres, el cuerpo técnico ya analiza las alternativas para cubrir ese lugar.

En contrapartida, la noticia positiva para Colón tiene que ver con las evoluciones de Julián Marcioni y Matías Godoy, quienes se habían perdido el duelo frente a Acassuso también por molestias musculares, pero este miércoles comenzaron a trabajar a la par del resto del plantel.

Julián Marcioni Julián Marcioni está recuperado de su desgarro y podría volver en Colón para visitar a San Telmo. UNO Santa Fe | José Busiemi

Ambos futbolistas serán observados de cerca en las próximas horas, ya que Medrán pretende definir junto al departamento médico si estarán en condiciones de ser tenidos en cuenta para el choque frente al Candombero.

Marcioni, la primera opción

Pensando en el armado del equipo, Marcioni aparece como la alternativa natural para reemplazar a Ibarra, siempre y cuando responda bien desde lo físico. Si recibe el visto bueno, se metería en la formación titular, lo que además permitiría que Lago vuelva a arrancar por el sector izquierdo.

En caso de que Marcioni no llegue en óptimas condiciones, empezarán a tomar fuerza otras variantes. Entre ellas aparecen Darío Sarmiento, que disputó buena parte del segundo tiempo ante Acassuso, y el uruguayo Emanuel Beltrán, que sumó minutos en los dos encuentros más recientes.

El que otra vez no podrá estar a disposición es Leandro Allende, quien había sido probado para ingresar como titular frente a Acassuso en lugar de Facundo Castet, pero terminó sufriendo una lesión muscular que lo dejó al margen.

Por ese motivo, Medrán no podrá contar todavía con una variante que aparecía como posibilidad concreta para modificar la defensa, por lo que el foco principal seguirá puesto en la recuperación de los jugadores que vienen saliendo de molestias físicas.

También hay dudas en ataque

Más allá del cambio obligado en el mediocampo o los extremos, tampoco habría que descartar algún retoque en ofensiva. El nivel de Lucas Cano no viene siendo el esperado y eso podría abrirle nuevamente la puerta a Facundo Castro, tal como ocurrió en los últimos partidos.

Será una de las cuestiones a seguir en el entrenamiento futbolístico de este jueves en el estadio Brigadier López, donde Medrán terminará de sacar conclusiones junto con el cuerpo médico para resolver quiénes estarán en condiciones de viajar a Buenos Aires.

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La semana de Colón transita entre una certeza y varias incógnitas. La certeza es la ausencia de Ibarra. Las dudas pasan por las respuestas físicas de Marcioni y Godoy, dos jugadores que podrían darle otras opciones al entrenador para visitar a San Telmo.

Con ese panorama, el ensayo de este jueves asoma como determinante para empezar a despejar el panorama de un Sabalero que necesita encontrar regularidad y sumar en una cancha complicada como la de la Isla Maciel.