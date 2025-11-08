Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Por la fecha 11 del Clausura de Primera A que oganiza la Liga Santafesina solamente jugarán Ciclón Norte y Sportivo Guadalupe en Cayastá, el resto irá el lunes. El domingo será el turno del certamen de ascenso

Por las lluvias del viernes en diferentes puntos de la región, la secretaría de torneos de la Liga Santafesina de Fútbol dispuso la reprogramación de los campeonatos que organiza. En cuanto a Primera A, los encuentros que tienen incidencia en la clasificación se disputarán el lunes 10 de noviembre a las 19.30 y 21.30. En el caso de la Primera B, se jugará el domingo 9 de noviembre en su horario habitual . Las divisiones inferiores e infantiles quedan suspendidas, y se reprograma la fecha 12 para el domingo 16 de noviembre.

En la presente jornada de sábado se iba a desarrollar la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti, pero debido a las lluvias del viernes, y para preservar los campos de juego, solamente habrá un cotejo. A partir de las 16, en el Ricardo Yossen, el líder de la Zona 2, Sportivo Guadalupe, visitará a Ciclón Norte en Cayastá bajo el arbitraje de Ariel Correa.

En principio los demás cotejos serán reprogramados, pero los que tienen incidencia en los play offs, se disputarían el lunes próximo. Los partidos que se deben reprogramar son los siguientes: Ciclón Racing con Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima con Universidad, Independiente con Unión y Juventud Unida con Pucará en la zona 1, mientras que por la zona 2, son Cosmos con Náutico El Quillá, Vecinal Gálvez con Colón, Academia Cabrera con Nacional y Newell´s con La Salle Jobson.

Recordemos que ya hubo dos encuentros adelantados, que resultó triunfo de Sanjustino sobre La Perla del Oeste por 2 a 0 en Recreo Sur con dos goles de Alexis Camargo, mientras que Colón de San Justo, líder y clasificado a cuartos, igualó 2 a 2 con Nobleza de Recreo.

En relación a la última fecha del Clausura Griselda Weimer, la misma se concretará el domingo 9 de noviembre. En la Zona Campeonato se medirán Belgrano de Coronda jugará con Defensores de Alto Verde, y en Altos del Valle, estará uno de los duelos atractivos de la jornada, ya que Banco Provincial se medirá con el Deportivo Santa Rosa. Otro duelo de alto voltaje lo animarán Las Flores II que visitará a El Cadi en Rincón. Por su parte, barrio 12 de Septiembre, Floresta jugará con Santa Fe FC y en Ángel Gallardo, San Cristóbal lo hará con Nuevo Horizonte.

En la Zona Repechaje serán estos cruces: Loyola jugará con Defensores de Peñaloza, y en Santo Tomé, Los Piratitas con Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines. En el predio liguista, Deportivo Agua recibirá a El Pozo, Atlético Arroyo Leyes lo hará con Los Canarios, y Don Salvador con Atenas de Santo Tomé.

Actividad en el fútbol femenino liguista

Este sábado comenzará a disputarse la penúltima jornada del Clausura Luciana Nieres de la Segunda División liguista, esta sexta fecha que se abrirá con el duelo de uno de los punteros, Peñarol, ante Vecinal Gálvez en el barrio El Pozo. En el predio Nery Pumpido se producirá uno de los partidos de la fecha, donde el otro líder, Los Cholitos, visitará a Coliseo que viene más atrás con un juego menos. Ese postergado va justamente el miércoles. Hay dos cruces que se pasaron al domingo.

Por la fecha 6 de la Primera B del femenino, este sábado 8, jugarán desde las 15.45, Peñarol con Vecinal Gálvez (en el Pozo); 20.45, Coliseo con Los Cholitos (en el predio Nery Pumpido). El domingo 9 de noviembre, a las 21.15, se medirán Floresta de Santo Tomé con Las Flores II, y Los Piratitas con Veteranos. Por el postergado de la fecha 4, el miércoles 12, a las 21.15, se medirán Los Piratitas con Coliseo.