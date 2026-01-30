Se sortearon los cruces de playoffs de la Champions League

Los cruces correspondientes a los playoffs de la Champions League se definieron luego del sorteo en Budapest (Hungría), donde se disputará la final

Los cruces correspondientes a los playoffs de la UEFA Champions League se definieron este viernes por la mañana, luego de que se realizara el sorteo en Budapest (Hungría), ciudad en la que se disputará la final.

En el mismo se definieron los cruces de los equipos que finalizaron entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto de la temporada regular, que se enfrentarán para conseguir un lugar en los octavos de final.

La principal novedad es que se volverán a cruzarán el Real Madrid de España con el Benfica de Portugal, equipos que protagonizaron una de las definiciones más apasionantes de los últimos tiempos ya que en la última fecha el equipo portugués clasificó gracias a un gol de su arquero, el ucraniano Anatoliy Trubin.

Este cruce tiene un condimento extra, ya que el Benfica es dirigido por el portugués José Mourinho, quien fue director técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013.

A su vez, el último campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain de Francia, tendrá un interesante cruce con el Mónaco, mientras que el Atlético Madrid, que es dirigido por el argentino Diego “Cholo” Simeone y que cuenta con Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, se las verá con el Brujas de Bélgica.

Otro de los candidatos a llegar lejos en esta Champions League es el Inter de Milán, que tiene como una de sus grandes figuras al delantero argentino Lautaro Martínez. Su oponente será el Bodo Glimt de Noruega.

Los partidos correspondientes a los playoffs de la Champions League se disputarán entre mediados y fines de febrero y contarán con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas.

En octavos de final esperan Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City de Inglaterra, Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España y Sporting Lisboa de Portugal, que fueron los equipos que terminaron entre los ocho primeros.

Así quedaron los cruces de playoffs de la Champions League

Mónaco - PSG

Galatasaray - Juventus

Benfica - Real Madrid

Borussia Dortmund - Atalanta

Qarabag - Newcastle

Brujas - Atlético Madrid

Bodo Glimt - Inter de Milán

Olympiakos - Bayer Leverkusen