Tras los reclamos por las demoras, ya están depositados los haberes de jubilados y pensionados municipales de Santa Fe

La Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe confirmó que los fondos quedaron disponibles durante la mañana en las cuentas bancarias. El pago había generado reclamos debido a que se esperaba la acreditación durante el sábado.

Haberes depositados: la Caja Municipal de Santa Fe confirmó la acreditación de jubilaciones y pensiones.

La Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe confirmó este lunes por la mañana que los haberes correspondientes a jubilaciones y pensiones municipales ya fueron depositados y se encuentran disponibles en las respectivas cuentas bancarias .

La acreditación se produjo luego de los reclamos de jubilados y pensionados que habían advertido una demora respecto de la fecha en la que esperaban contar con el dinero. Según se había informado previamente, los haberes debían estar disponibles durante el sábado, situación que finalmente no se concretó.

Los haberes ya están disponibles

Desde la Caja Municipal reconocieron el impacto que puede generar este tipo de demoras entre quienes dependen del ingreso mensual para afrontar sus gastos.

“La demora de horas en la percepción de los haberes puede generar dificultades en nuestros jubilados y pensionados”, señalaron desde la institución.

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Al mismo tiempo, aclararon que la fecha establecida formalmente para el pago era el 10 de agosto de 2026, por lo que la acreditación realizada durante la mañana de este lunes se encuentra dentro de ese cronograma.

De esta manera, los beneficiarios pueden disponer de los fondos correspondientes a sus jubilaciones y pensiones en las cuentas bancarias habituales.

La Caja prometió reforzar la coordinación

Tras el episodio, la institución anticipó que se tomarán medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en los próximos cronogramas de pago.

En ese sentido, desde la Caja Municipal indicaron que “adoptarán todos los recaudos y medidas necesarias para fortalecer la coordinación interinstitucional de los próximos cronogramas de pago”.

El objetivo, según explicaron, será procurar “evitar demoras” y garantizar, dentro de las posibilidades institucionales, “la mayor previsibilidad y certeza respecto de las futuras fechas de acreditación de haberes”.

La situación había generado preocupación entre jubilados y pensionados municipales, especialmente porque esperaban disponer de sus haberes durante el fin de semana y debieron aguardar hasta este lunes para contar con el dinero acreditado.