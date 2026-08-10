Santa Fe registra un aumento del virus sincicial respiratorio, mientras desciende la influenza A

El Ministerio de Salud de Santa Fe difundió el último informe epidemiológico, con datos hasta el 1 de agosto. En lo que va del año se confirmaron 1.537 casos de virus respiratorios en pacientes internados

El Ministerio de Salud de Santa Fe dio a conocer el nuevo Informe Epidemiológico Provincial , elaborado con información del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y con datos notificados hasta el 1 de agosto de 2026 , correspondiente a la semana epidemiológica 30. El documento analiza principalmente la evolución de las infecciones respiratorias agudas y la situación de los arbovirus , entre ellos dengue y chikungunya.

Uno de los principales datos que surge del informe es el aumento de los casos de virus sincicial respiratorio (VSR) desde la semana epidemiológica 24. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud señaló que en las últimas semanas se observa una tendencia descendente de la influenza A en relación con otros virus respiratorios.

Los casos de influenza, además, fueron detectados en todos los grupos etarios, por lo que las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de sostener las medidas de prevención y reforzar la vacunación en los grupos priorizados.

Virus respiratorios: más de 1.500 casos confirmados en internados

En Santa Fe, entre las semanas epidemiológicas 1 y 30 de 2026, se notificaron 29.145 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en personas internadas. De ese total, fueron confirmados 1.537 casos de virus respiratorios, equivalentes al 5,3% de las notificaciones.

La influenza A fue el virus más detectado, con 634 casos, seguida por el virus sincicial respiratorio (VSR), con 288; el metapneumovirus, con 230; adenovirus, con 145; parainfluenza, con 86; influenza B, con 80; y SARS-CoV-2, con 74 casos.

El informe también muestra que durante las últimas tres semanas analizadas, entre las SE28 y SE30, se notificaron 4.641 casos de IRAG en internados, de los cuales 401 fueron confirmados para alguno de los virus respiratorios, lo que representa el 8,6% del total de notificaciones de ese período.

Influenza A: bajaron los casos, pero continúa la circulación de H3N2

En relación con la influenza A, el Ministerio de Salud provincial indicó que desde la semana epidemiológica 14 se produjo un incremento tanto en el número de casos como en el porcentaje de positividad.

El subtipo predominante es influenza A(H3N2), cuya circulación comenzó en las últimas semanas de 2025. En Santa Fe, desde diciembre de 2025 hasta el presente informe, fueron confirmados 22 casos de influenza A(H3N2) correspondientes al subclado J.2.4.1/K. Según el reporte oficial, todos tuvieron evolución favorable.

El documento agrega un dato de especial relevancia: durante el período analizado se notificaron seis defunciones asociadas a infección por virus influenza. Todos los casos presentaban condiciones predisponentes para desarrollar enfermedad grave y ninguno había recibido la vacuna antigripal.

VSR en aumento en Santa Fe

Otro de los puntos destacados por el informe es el comportamiento del virus sincicial respiratorio. Si bien durante buena parte del año los casos se mantuvieron en baja magnitud, desde la semana epidemiológica 24 se registra un aumento de las confirmaciones de VSR.

La distribución por edades muestra además la importancia de este virus entre los niños pequeños. De los 288 casos de VSR confirmados en pacientes internados durante las primeras 30 semanas del año, 91 correspondieron a bebés menores de seis meses, 56 a niños de entre 6 y 11 meses y 75 a niños de entre 12 y 23 meses.

Las infecciones respiratorias agudas afectan especialmente a los menores de 5 años, con mayor impacto en los menores de 2, además de adultos mayores y personas con determinadas condiciones de base.

El Ministerio de Salud insiste en la vacunación antigripal

Ante el escenario de circulación de distintos virus respiratorios, el Ministerio de Salud recordó la importancia de mantener la vacunación antigripal anual en los grupos priorizados.

La recomendación alcanza al personal de salud, personas gestantes, niños y niñas de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico.

Según el informe, la administración oportuna de la vacuna constituye una medida preventiva fundamental para reducir el riesgo de complicaciones vinculadas con la influenza.

Dengue en Santa Fe: dos casos confirmados y ambos fueron importados

En cuanto a los arbovirus, el informe provincial indica que actualmente no se detectó circulación autóctona de dengue en Santa Fe.

Durante la actual temporada epidemiológica se notificaron 1.410 casos correspondientes a los eventos "Dengue" y "Dengue durante la gestación". De ese total, solamente dos fueron confirmados y ambos tuvieron antecedente de viaje al exterior.

Uno correspondió a dengue DEN-3, registrado en la SE10, con antecedente de viaje a Maldivas. El segundo fue un caso DEN-2, registrado en la SE17, con antecedente de viaje a Brasil. Ambos pacientes presentaron evolución favorable.

El Ministerio de Salud también informó un caso probable de chikungunya con antecedente de viaje, mientras que no se registraron otros casos confirmados de arbovirus en la provincia.

Las autoridades sanitarias recomendaron mantener la vigilancia epidemiológica intensificada y realizar la notificación inmediata ante la aparición de casos compatibles con síndrome febril agudo inespecífico (SFAI).

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