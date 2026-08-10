Concejales de Sauce Viejo denunciaron que hace dos meses no cobran sus sueldos y apuntaron contra la intendencia

La presidenta del Concejo Deliberante, Valeria Echeverri, apuntó contra el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, y afirmó que existe "una intención" de que el cuerpo legislativo no funcione . El nuevo conflicto se suma al historial de tensiones del jefe comunal, que meses atrás protagonizó un extenso enfrentamiento con el gremio municipal ASOEM.

Después del prolongado conflicto que enfrentó a la Municipalidad de Sauce Viejo con el gremio ASOEM, el intendente Mario Papaleo quedó otra vez en el centro de la escena institucional de la ciudad. Esta vez, según denunció la presidenta del Concejo Deliberante, Valeria Echeverri , el enfrentamiento es puertas adentro del propio Estado municipal: contra el cuerpo de concejales.

En diálogo con UNO Santa Fe , Echeverri sostuvo que el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo local atraviesa "la dificultad de que el Concejo funcione, de que el Concejo sea legitimado por parte del Ejecutivo, del intendente" . Según explicó, el organismo que preside no cuenta con presupuesto propio y depende en su totalidad de la Municipalidad para poder operar.

Un Concejo "sin recursos"

Echeverri describió una estructura mínima y con serias limitaciones: "Nosotros somos ocho en total en el Concejo de Sauce Viejo: seis concejales y dos secretarios, uno legislativo y uno administrativo. No hay asesores, no hay secretarios de bloque, no hay nada de lo que por ahí la ciudadanía ha visto en otros concejos municipales", señaló. Y agregó que a esa escasez de personal se suman "condiciones edilicias muy complejas" y que disponen de "una sola computadora" para todo el cuerpo.

El intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo. Prensa

Sobre ese escenario ya ajustado, la funcionaria afirmó que desde hace dos meses el intendente no paga los sueldos de los concejales, ni tampoco el aguinaldo correspondiente. Según su relato, aunque el presupuesto del Concejo está aprobado como parte del presupuesto municipal, "nunca se ejecuta": la partida correspondiente no llega y el cuerpo legislativo queda a merced de que el Ejecutivo gire los fondos mes a mes.

"Hay una intención de que el Concejo no funcione"

La titular del Concejo fue más allá del reclamo salarial y planteó una lectura política del conflicto. "Cuando se cubren todos los sueldos del Municipio y a los únicos que no se le paga son al Concejo, entiendo que hay una cuestión con la institución del Concejo", sostuvo, y aclaró que la situación "no es de ahora", sino que se arrastra desde hace tiempo.

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Echeverri remarcó, según su testimonio, que el problema no sería de índole financiera para el municipio: "Si la Municipalidad tuviese un problema económico por el cual no se pueden abonar los sueldos, eso sería una situación a tratar, a conversar, creo que todos colaboraríamos desde ese lugar", planteó, subrayando que la falta de pago se circunscribe exclusivamente al Concejo.

"Los seis concejales hemos firmado los informes que fueron al Ministerio de Trabajo, al Tribunal de Cuentas de la provincia, Municipios y Comunas. Los seis estamos de acuerdo en que el Concejo tiene que funcionar", afirmó, y remarcó que "no hay ningún concejal oficialista que esté avalando esa situación de una falta total de democracia contra el Concejo", según su descripción de los hechos.

Conflicto con ASOEM

Vale recordar que este no es el primer conflicto institucional que atraviesa la gestión de Papaleo: meses atrás, la Municipalidad protagonizó un extenso enfrentamiento con el gremio ASOEM (Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales), que incluyó paros, bloqueos, denuncias cruzadas y sucesivas instancias judiciales y de conciliación en el Ministerio de Trabajo provincial a las que, en aquella oportunidad, el intendente tampoco asistió.

Asoem mantuvo un severo enfrentamiento con el intendente Papaleo. gentileza

Echeverri sumó otro dato a la lista de reclamos: según indicó, Papaleo "no vino a la apertura de sesiones" a principios de año. Y fue más allá al evaluar el estilo de gestión del intendente: a su entender, "él amolda las leyes a su criterio y conveniencia".

Sueldo o "dieta"

Echeverri también se refirió al argumento que, según indicó, esgrime el intendente para relativizar el reclamo salarial: la idea de que los concejales perciben una "dieta" y no un sueldo. La funcionaria rechazó esa interpretación con su propio caso: "Estoy de licencia por cargo político del Servicio Penitenciario de la provincia y a mí me abona el sueldo la Municipalidad de Sauce Viejo", explicó, y recordó que otros dos concejales son docentes que también se encuentran en uso de licencia y con familia a cargo.

Para la presidenta del cuerpo, ese ingreso "tiene carácter alimentario", y calificó la situación en duros términos: "Me parece bajísimo que utilice el dinero y el no pago como forma de coaccionar de alguna manera al Concejo", sostuvo.

Reclamos formales ante el Gobierno provincial

Según detalló Echeverri, el Concejo ya dio pasos concretos para intentar destrabar el conflicto. Mencionó una reunión mantenida con Horacio Ciancio hace aproximadamente un mes, además de informes elevados a Municipios y Comunas, al Ministerio de Trabajo y al Tribunal de Cuentas de la provincia.

La funcionaria remarcó además una particularidad que, según su relato, respalda la denuncia: "Nuestros recibos de sueldo los podemos descargar perfectamente de la página de la Municipalidad, tienen una fecha de cobro que no existe, porque en esa fecha no cobramos". Según explicó, esa documentación mostraría que los concejales figuran registrados como si hubieran recibido el pago, aunque —según sostuvo— "nunca recibimos esos pagos", por lo que actualmente desconocen el destino de esos fondos.

Al cierre de la entrevista, Echeverri expresó su expectativa de que la situación se resuelva: "Esperemos que la situación mejore de una vez por todas en Sauce Viejo", concluyó.