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La gran final del Apertura de Liga Santafesina se jugará en el estadio 15 de Abril de Unión.

La Liga Santafesina de Fútbol confirmó que la final del Apertura de Primera A Polaca Burtovoy, entre La Perla y Colón de San Justo se jugará el viernes 14 a las 21 en el estadio 15 de abril.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 13:49hs
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La gran final del Apertura de Liga Santafesina se jugará en el estadio 15 de Abril de Unión.

La espera terminó para saber dónde y cuándo se jugará la gran final del Apertura liguista. El partido desempate entre Colón de San Justo y La Perla del Oeste por el José Luis Burtovoy de Liga Santafesina de Fútbol ya fue fijado, con día, hora y escenario. Fue producto de las intensas reuniones y gestiones que el ente rector del fútbol de los barrios comenzó a realizar desde que el pasado sábado se determinó que el azulgrana y el Conquistador eran los finalistas.

Luego de lo que fue la confirmación del partido desempate entre Colón de San Justo y La Perla del Oeste, el último sábado por la fecha 21 del torneo apertura de Liga Santafesina de Fútbol, el partido lo comenzaron a jugar los dirigentes, quienes tenían varias alternativas, en cuanto al escenario, el día y el horario. Finalmente, este mediodía, ello se confirmó, y en consecuencia, jugarán el próximo viernes 14 a partir de las 21 horas en el estadio 15 de Abril del Club Atlético Unión.

La final del Apertura será en Unión

En un comunicado oficial, la Liga Santafesina de Fútbol confirmó que el partido final por el Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy se disputará el próximo viernes 14 de agosto a partir de las 21 en el estadio 15 de Abril del Club Atlético Unión de Santa Fe. Ello merced a las gestiones encabezadas por el presidente de la institución, Leandro Birollo y su mesa directiva, y la buena predisposición de los dirigentes de la entidad de la avenida López y Planes.

Fijado el día, hora y escenario, el acuerdo entre los clubes, la Liga Santafesina, y Unión, ahora habrá que determinar una reunión con las autoridades del Ministerio de Seguridad, encargado del operativo policial. Fueron horas decisivas, porque había mucha impaciencia, lógica, por parte de todo el ambiente liguista, ya que estaba la incertidumbre de cuándo y dónde se jugaría el cruce final entre La Perla y Colón de San Justo.

Se manejaron alternativas de escenarios, como el predio Nery Pumpido, la cancha de La Salle Jobson en Cabaña Leiva, o se llegó a mencionar el de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, y también estaba el tema de las fechas, que algunos señalaban que sería el miércoles 12 y otros el lunes 17 de agosto aprovechando el feriado nacional.

Recordemos que La Perla del Oeste viene de ganarle a Ateneo Inmaculada por 3 a 1 en el estadio el Jardín de Recreo Sur, mientras que Colón de San Justo superó a Las Flores II por 2 a 0 en el estadio Alberto Garau del populoso barrio del norte de la capital provincial. Las cartas están echadas, el viernes a partir de las 21 rodará la pelota, y allí se sabrá quién es el nuevo monarca del Apertura Polaca Burtovoy.

El comunicado oficial de la Liga Santafesina

La Liga Santafesina de Fútbol comunicó que "El próximo viernes desde las 21 y en el estadio 15 de Abril, el Conquistador y el Azulgrana buscarán quedarse con la Copa Sanatorio Garay de la Primera División A. Las entradas tendrán el valor que la Liga Santafesina puso como tope, $7000. En el correr de la semana se darán más detalles".

La gacetilla de prensa también expresa que "La confirmación llegó luego de las gestiones de la Mesa Directiva que encabeza nuestro Presidente Leandro Birollo con las máximas autoridades del club de la avenida López y Planes, donde había preferencias por parte de los directivos de los clubes implicados en el juego decisivo para que éste sea el escenario".

Liga Santafesina Apertura 15 de Abril
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