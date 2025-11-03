Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

El argentino Franco Colapinto se prepara para su próximo desafío en la Fórmula 1: Interlagos en el Gran Premio de Brasil

3 de noviembre 2025 · 17:57hs
Franco Colapinto se prepara para su próximo desafío en la Fórmula 1, cuyo destino será Interlagos, en el GP de Brasil. El piloto argentino no guarda los mejores recuerdos de esa pista, pero correrá en un circuito donde una marea de compatriotas volverá a acompañarlo y alentarlo desde las tribunas.

Cuando defendía los colores de Williams en 2024 el nacido en Pilar tuvo dos malos momentos en Interlagos: en la previa se enteró del fallecimiento de su abuelo mientras que en la carrera del domingo tuvo que abandonar.

Sin embargo, uno de los puntos más destacados fue la presencia de la hinchada argentina, que logró que Colapinto se sintiera como en casa en Brasil.

Los hinchas argentinos llenaron Interlagos para apoyar a Colapinto

El GP de Brasil 2024 fue la sexta presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Antes, el piloto argentino había competido en Monza, Bakú, Singapur, Austin y en la carrera disputada en la Ciudad de México.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1985277017168953548&partner=&hide_thread=false

En Interlagos se hicieron presente entre 15 mil y 20 mil argentinos que viajaron para apoyar a Colapinto. Una de las imágenes virales fue cuando una periodista oficial de la Fórmula 1 le consultó a Lando Norris sobre el apoyo recibido, pero el piloto británico manifestó: "No es por mí, es por Franco".

En diálogo con el periodista especializado en automovilismo Santiago Di Parlo explicó el furor vivido por el argentino en Brasil: "Me llamó la atención la cantidad de argentinos en las tribunas, que eran muchos más que los brasileros. Lo que se escuchaba todo el tiempo era ole, ole, ole, Francoooo, Francooo y solo algunas veces Senna, pero la mayor parte del aliento del fin de semana fue para Colapinto".

Además de referirse al fanatismo por el piloto de 22 años, también hizo referencia a los conflictos registrados a la hora de ingresar al autódromo: "Interlagos es un circuito que cuenta solo con dos ingresos, y durante los tres días se formaron colas enormes que retrasaron mucho la entrada. Conozco el caso de personas que tardaron más de cuatro horas para ingresar, encima bajo la lluvia".

La F1 promocionó el GP de Brasil con Franco Colapinto como protagonista

Interlagos recibirá a la F1 a partir del viernes 7 de noviembre y contará con el Sprint del GP de Brasil que se realizará el sábado. Además, el domingo a partir de las 14 se realizará la carrera.

Es así que en la previa la Fórmula 1 decidió promocionarla recurriendo a una fotografía que tiene a Franco Colapinto entre los elegidos. Es así que se puede ver al argentino junto a Gabriel Bortoleto y a Lewis Hamilton.

Los horarios de Franco Colapinto en el GP de Brasil de F1

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: Desde las 11.30 hasta las 12.30.

Clasificación Sprint: Desde las 15.30 hasta las 16.15.

Sábado 8 de noviembre

Sprint del GP de Brasil: Desde las 11 hasta las 12.

Clasificación: Desde las 15 a las 16.

Domingo 9 de noviembre

Carrera: A partir de las 14.

