Se viene el Nacional de pesas en Santa Fe con la vuelta de Hugo Catalán

Santa Fe se prepara para ser escenario de lo más granado del levantamiento olímpico de pesas del país el próximo sábado 2 de noviembre con la realización del Campeonato Argentino. El lugar elegido es el predio Ferial, que estará acondicionado con lo necesario para vivir un auténtico espectáculo deportivo de elite.

Se esperan cerca de 60 atletas desde todos los puntos del país para darle relevancia a un certamen que acapara gran parte de la atención y que se viene siendo pergeñado hace algunas semanas. La entrada será libre y gratuita, siendo una oportunidad más que propicia para que el público disfrute de las bondades de un deporte con mucha adrenalina y arraigo en la ciudad.

No será una edición más, ya volverá del retiro el crédito local, Hugo Catalán, multicampeón argentino y continental. Quizás no se trata de una mera casualidad, ya que intentó regresar en otras ocasiones, pero al confirmarse que la acción estaría en la ciudad que lo vio nacer, no dudó en prepararse y buscar el golpe. Una experiencia emotiva y que seguramente generar algo especial.

Hugo Catalán 1.jpeg UNO Santa Fe

En dialogo con UNO Santa Fe, el oriundo de barrio San Lorenzo, quien actualmente se dedica dando capacitaciones en todo el territorio, palpitó lo que se viene con mucho entusiasmo y la claridad conceptual que lo caracteriza.

—¿Cómo se dio la posibilidad de realizar el nacional en Santa Fe?

Surge de un ofrecimiento de Federación a San Jorge. La escuela la lleva adelante Germán Gorosito y creyó conveniente que sea en Santa Fe. Se hizo un Provincial muy lindo en el predio Ferial hace poco y eso fue lo impulsó que la sede sea Santa Fe. Fue así como nos juntamos un grupo de entradores y diferentes personas para abordar la posibilidad y aceptarla. Después solo fue cuestión de tener la aprobación de Federación, que dio el OK.

—Producto de esto, ¿cuáles son expectativas?

–La expectativas son siempre las mejores. Santa Fe siempre se caracterizó por hacer grandes eventos e intentaremos brindar lo mejor. Quizás ahora con menos recursos de antes, pero con la predisposición de siempre.

Hugo Catalán 4.jpeg.jpg UNO Santa Fe

—¿Toda esta onda expansiva te llevó a querer participar o ya lo venías masticando desde antes?

—Toda esta movida terminó de decidir lo que ya tenía en la cabeza. A principios de año nos habíamos propuesto participar del Nacional, aunque estaban las malas experiencias de habernos inscripto y de no dejarnos participar justo el día anterior. Volví a insistir sobre lo mismo, porque no existe argumento válido que me lo impida, así que a través de un par de cartas que me solicitó Federación, presenté los requisitos y se me dio. La realidad es que siempre tuve ganas de competir y nada mejor que hacerlo en casa. Pienso que es un lindo momento.

Hugo Catalán 2.jpeg

—¿Cuán complicado es volver del retiro para competir en la elite, contemplando que nunca dejaste de practicar el deporte?

—Muy complicado volver. Sobre todo cuando uno tiene en la cabeza lo que es el alto rendimiento y entregar todo. Acostumbrado a horas de entrenamiento, hoy tengo la necesidad mayor de trabajar y salir adelante en el día a día con lo complicado que está. Así que solo entreno en el momento que tengo libre, dejando de ser una prioridad y me duele que tenga que ser de esa manera, porque sé que el dedicarme a full es otra cosa. Me encantaría, pero no se puede y respeto la idea de hacer lo necesario para subsistir.

—¿A qué podes aspirar?

—Acostumbrado a pelear bien arriba y hoy venir un poco desde atrás, es raro. Tengo que decir que voy por todo, voy a querer ganar mi categoría y saldré a dar lo mejor, dando hasta la última gota de energía.

Hugo Catalán 3.jpeg Foto | Laullobetph

—¿Quedaron atrás las diferencias con la Federación que te llevaron a dejar el desempeño oficial?

—No me parece que hayan cambiado las cosas. Sigo teniendo el sinsabor de que esperar que se hagan las cosas bien. Sí veo muy distinto el trabajo que es gracias a la Secretaria de Deportes con la creación de las escuelitas en los Juegos Evita. Lo que me motiva y llena hoy es que hay camada de entrenadores nuevos con ideas revolucionarías. Entonces más allá de que puedo sentir que el cambio no está, sé que hay gente que querrá agarrar para que la Federación crezca.

—¿Pensás que los que estaban en su momento te llevaron a dejar y quitaron los sueños de superación?

—No sé si decir que fueron los culpables de tirar por la borda un sueño, porque al fin y al cabo el que tomó la determinación de retirarme fui yo. Sí digo que si no hubieran estado todas esas trabas que me pusieron quizás estaría compitiendo. Pero no los responsabilizo. Tranquilamente podía haber seguido mi lucha y no lo hice.

—¿Y por el mismo camino, como está Santa Fe?

—La Federación Santafesina lamentablemente está enclenque. No hay nada formado. Se disolvió prácticamente y los que quisieron llevarlo adelante no pudieron y quedó todo en el aire. Hoy se habla de impulsarla, pero son siempre los mismos lo que tienen el compromiso y nadie quiere asumir esa responsabilidad.

Nacional en Santa Fe.jpeg

—¿Qué se podrá ver en el nacional?

—Es el torneo donde estarán los mejores atletas del país y es una oportunidad única para demostrar lo que tenemos.