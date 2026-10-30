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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 30 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

30 de octubre 2026 · 06:17hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 30 de octubre en SANTA FE

• 8 a 10:

- Ituzaingó, bulevar Gálvez, Necochea y Mitre

- Pasaje Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y San Martín

- Pavón, French, Echagüe y Riobamba

Reemplazo de columna

• 8 a 12: Menchaca, Storni, Reinares y Neuquén

Reemplazo de Conductores

• 8:30 a 12:30: avenida Peñaloza, Aguado, Espora y Alberti

Reemplazo de Conductores

• 10 a 13:

- Cassanello, Castelli, Las Heras y Necochea

- Beruti, Gorriti, Pasaje Gregoria Pérez de Denis y Gobernador Freyre

Retiro de Línea

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE viernes Santa Fe
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