La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 30 de octubre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 30 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
30 de octubre 2026 · 06:17hs
• 8 a 10:
- Ituzaingó, bulevar Gálvez, Necochea y Mitre
- Pasaje Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y San Martín
- Pavón, French, Echagüe y Riobamba
Reemplazo de columna
• 8 a 12: Menchaca, Storni, Reinares y Neuquén
Reemplazo de Conductores
• 8:30 a 12:30: avenida Peñaloza, Aguado, Espora y Alberti
Reemplazo de Conductores
• 10 a 13:
- Cassanello, Castelli, Las Heras y Necochea
- Beruti, Gorriti, Pasaje Gregoria Pérez de Denis y Gobernador Freyre
Retiro de Línea
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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