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Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Ya se puede circular por todas las arterias que habían sido afectadas por el operativo. Empleados de Belgrano Cargas continúan trabajando sobre la formación y las vías para retirar los vagones y despejar completamente el sector

29 de octubre 2026 · 12:51hs
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Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

José Busiemi

El descarrilamiento de un tren ocurrido este jueves en la ciudad de Santa Fe generó importantes complicaciones durante varias horas en el sector del Pasaje Irala, entre avenida Presidente Perón y López y Planes.

• LEER MÁS: Otra vez descarriló un tren en Santa Fe: hay vagones volcados y complicaciones en el tránsito

Tras las tareas iniciales desplegadas en el lugar, ya se encuentra habilitado el tránsito en todas las arterias que habían sido cortadas como consecuencia del incidente. De esta manera, los vehículos pueden circular nuevamente con normalidad por el sector, aunque se recomienda mantener la precaución debido a la presencia de trabajadores y maquinaria.

Mientras tanto, empleados de Belgrano Cargas continúan trabajando sobre la formación ferroviaria y las vías para avanzar con las tareas necesarias luego del descarrilamiento. Varios vagones quedaron fuera de las vías y uno de los sectores de la formación también provocó la caída de un palo borracho que se encontraba junto al tendido ferroviario.

Continúan los trabajos sobre las vías

Si bien la circulación vehicular fue restablecida, las tareas ferroviarias todavía demandarán varias horas. Los trabajadores realizan distintas maniobras sobre la formación y el tendido de vías con el objetivo de retirar los vagones afectados y dejar el sector en condiciones.

Desde el lugar se solicita a los conductores circular con precaución y prestar atención a la presencia de personal abocado al operativo, especialmente en las inmediaciones del Pasaje Irala y las vías del ferrocarril.

De esta manera, la principal afectación que se había generado durante la mañana quedó superada: todas las calles que habían sido interrumpidas ya están nuevamente habilitadas al tránsito, mientras continúan los trabajos para normalizar por completo la situación ferroviaria.

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