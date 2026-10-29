El CARD será escenario de la Copa Nacional de Clubes U20

Organizado por la Federación Santafesina, el CARD recibirá a la Copa Nacional de Clubes con valores de Velocidad y Resistencia, el Centro Gallego y Sarmiento

La remozada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo ( CARD ), Pedro A. Candioti, de Santa Fe , vuelve a ser escenario de una competencia nacional de trascendencia porque se encuentra enmarcada dentro del calendario oficial de la Confederación Argentina de Atletismo .

Llega luego de lo que fueron los Juegos Suramericanos, el Sudamericano U23 y la cuarta etapa de la Copa Santa Fe. El certamen lo organizan y fiscalizan la Federación Santafesina de Atletismo y la Asociación Santafesina de Atletismo. Se trata de una competencia a desarrollarse este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, en lo que será la Copa Nacional de Clubes U20, que tendrá varias instituciones locales representadas.

Más detalles de la Copa Nacional de Clubes de Atletismo en el CARD

La Asociación Santafesina estará representada por Velocidad y Resistencia, Club de Bochas Sarmiento y el Centro Gallego de Santa Fe, también estaba la intención de participar de la gente de Atletas del Litoral, pero por determinación de sus directores técnicos, sus atletas llegaban muy exigidos y con poca recuperación, y no participarán lo cual es más que entendible.

El lanzador de martillo Gael Cardozo de Velocidad y Resistencia competirá en su ciudad. Gentileza yocorro.ar (@yocorro.ar)

Por Velocidad y Resistencia habrá presencias para destacar, como el caso de Gael Cardozo en martillo, quien consiguió la sexta posición en el Sudamericano U23, y viene de lograr la medalla de plata en la Copa Santa Fe. También está el caso de Agustina Wilhjeln que es entrenada por Nicolás Camargo, viene de ser segunda en la cuarta etapa de la Copa Santa Fe con 12.19, y anteriormente, en la tercera etapa, en Venado Tuerto había sido primera con 12.19. Su mejor marca es 12.14 en julio pasado en el 22° Campeonato Nacional U23 en Tigre. También estará Ulises Suárez quien tuvo su mejor marca en los 100 llanos en 12.72 en julio pasado en el Provincial desarrollado en Rosario.

Sin dudas la gran presencia, en representación del Club Sarmiento, la nueva entidad que se formó hace muy poco tiempo, es Jazmín Bock, quien viene de destacarse con 12.11 en los 100 metros llanos en la cuarta etapa de la Copa Santa Fe en nuestra capital. También se destaca la presencia de Julia Bayo en las pruebas de garrocha y salto en alto, mientras que el Centro Gallego de Santa Fe, entrenados por Jona Stehlik y Denise Garettto, que vienen de Unión, presentarán a tres muy buenos jóvenes valores.

De acuerdo a lo dispuesto por la organización el sábado 31 de octubre se desarrollarán las pruebas de 10.000 metros llanos, lanzamiento de jabalina, salto con garrocha varones, 110 con vallas varones, 100 metros con vallas mujeres, largo mujeres, 1500 metros llanos en mujeres, lanzamiento de jabalina en varones, 1500 metros llanos en varones, 400 metros llanos en mujeres y varones; garrocha en mujeres, 100 metros llanos varones y mujeres, lanzamiento de bala, lanzamiento de disco posta 4x100 metros mujeres y varones.

El domingo se desarrollarán las pruebas de 400 con vallas mujeres y varones, salto triple, 3.000 con obstáculos varones y mujeres, salto en alto, lanzamiento de bala, 800 metros llanos mujeres y varones, 200 metros llanos, lanzamiento de martillo varones, 200 llanos mujeres y varones, salto triple, salto en alto, lanzamiento de disco, 5.000 metros llanos en mujeres y varones, y la posta 4x400 metros mujeres y varones.

Bochas Club Sarmiento:

1- Jazmin Bock 100 y 200m

2- Ulla Lupotti Constanza 400cv

3- Nicolás Rivero 100-200-400

4- Julia Bayo Garrocha y Alto

Centro Gallego de Santa Fe:

1- Tiziano Ovelar 100, 400, 800m y largo

2- Walter Durán 400m, 110 c/v disco y alto

3- Guillermina Avendaño 100, 400 y 800m

Velocidad y Resistencia:

1-Ulises Suárez 100 y 200m

2-Gerónimo Bermúdez 400 y 800m

3-Renzo Giles bala

4-Pedro Colombrara bala y martillo

5-Álvaro Diana jabalina

6-Gael Cardozo martillo

7-Agustina Ruscitti 100 y 200m

8-Agustina Wilhjeln 100 y 200m

9-Victoria Gómez 800 y 1500

10-Gabriela Nahiara Cuesta 800

11-Justina Sanz alto

12-Paulina Tossolini largo